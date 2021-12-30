Токаева пригласили на церемонию открытия Зимней Олимпиады в 2022 году в Пекине

Касым-Жомарт Токаев принял Ли Хуэя. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя правительства КНР по делам стран Евразии Ли Хуэя, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы были обсуждены перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.

Приветствуя Ли Хуэя, глава государства отметил его вклад в развитие двусторонних отношений между странами в период его работы в качестве посла КНР в Казахстане. Президент подчеркнул успешное взаимодействие, в том числе в рамках подписанной совместной Декларации о вечном сотрудничестве и развитии стратегического партнерства в ходе своего государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года.

Касым-Жомарт Токаев принял Ли Хуэя. Фото: Акорда

"Отношения дружбы между нашими государствами носят всепогодный характер. Показательно, что несмотря на все трудности, связанные с пандемией, наблюдается рост объема торговли между нашими странами в течение 10 месяцев нынешнего года. Полагаю, что и в следующем году, как в прочем и в последующие годы, торговля между нашими странами будет успешно развиваться", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства дал положительную оценку IV Китайской международной выставке импортных товаров, состоявшейся в ноябре текущего года, где он выступил с видеообращением. Также была подчеркнута важность дальнейшей работы по расширению объемов и улучшения структуры двусторонней торговли.

Передав слова приветствия и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, Касым-Жомарт Токаев отметил, что ожидает его с государственным визитом в Казахстане в предстоящем году. Надлежащие сроки этого очень важного мероприятия будут согласованы по дипломатическим каналам.

Выразив признательность за возможность встречи накануне Нового года, Ли Хуэй поздравил президента с предстоящей 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР. По словам специального представителя, за этот период Казахстан под мудрым руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева достиг значительных успехов и в настоящее время под руководством главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжает динамично развиваться в экономике и других областях.

Касым-Жомарт Токаев принял Ли Хуэя. Фото: Акорда

"За 30 лет Независимости Казахстан добился больших результатов в своем развитии. Сейчас ваша страна стала авторитетным государством, к которому с большим уважением относится весь мир. Что касается китайско-казахских отношений, за 30 лет мы достигли огромных успехов в процессе развития нашего дружественного и стратегического взаимодействия. Мы гордимся достигнутыми результатами нашего сотрудничества. Это первое 30-летие, а в будущем мы и далее будем совместно, "рука об руку" расширять и укреплять нашу традиционную дружбу и стратегическое партнерство", – подчеркнул специальный представитель правительства КНР.

Китайский дипломат передал приглашение Касым-Жомарту Токаеву принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Токаев наградил Ли Хуэя орденом «Достык» II степени. Фото: Акорда

В завершение встречи глава государства наградил Ли Хуэя орденом «Достык» II степени за вклад в укрепление взаимовыгодного казахско-китайского сотрудничества, а также в ознаменование 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1949367-tokaev-prinyal-spetspredstavitelya-pravitelstva-knr/