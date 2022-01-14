Войска ОДКБ возвращаются домой после миссии в Казахстане (видео)

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Военнослужащие из Кыргызстана и Беларуси вернулись домой после миссии ОДКБ в Казахстане. Самолеты с ними прибыли на аэродромы в их родных странах.

О возвращении белорусских военных сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны Республики Беларусь.

Ранее видеозапись с кадрами отправления этих самолетов публиковали в официальном Telegram-канале Минобороны Казахстана.

Также было опубликовано видео отправления кыргызских, таджикских, армянских и российских военных.

Кадры прибытия кыргызстанских военнослужащих на родину были опубликованы на официальном сайте Минобороны страны.

Напомним, что вывод войск ОДКБ с территории Казахстана начался накануне. Процесс продлится до 10 дней и закончится до 23 января. Также сегодня мы сообщали о вылете 10 самолетов с миротворцами из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1951248-voyska-dvuh-stran-vernulis-domoy-posle-missii-odkb-v-kazahstane-video/