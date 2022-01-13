Названы сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

Миротворческие силы ОДКБ. Фото: odkb-csto.org

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась назвал сроки вывода миротворческого контингента с территории Казахстана.

Зась дал интервью телеканалу "Хабар 24", в котором сообщил, что миротворцы ОДКБ покинут Казахстан в течение 10 дней.

Общая численность контингента – 2,5 тысячи солдат. Силы ОДКБ развернуты в двух городах – Алматы и столице.

По данным телеканала, ожидается, что сегодня Станислав Зась прибудет в Алматы и проведет здесь встречу с командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреевым Сердюковым.

"Мы приступили к завершающей фазе миротворческой операции. Буквально сегодня начали мероприятия по передаче объектов, которые находились под охраной миротворцев местным силовикам. Завтра начинаем некоторые мероприятия по организованному выводу контингента из Казахстана.

Завтра мы проводим торжественные мероприятия, начинаем поэтапный вывод войск подразделений миротворческого контингента. Главами государств поставлена задача завершить эти мероприятия в течение 10 дней до 23 числа. Это реальные сроки. Это позволит нам без спешки вывести войска", - рассказал Зась телеканалу вчера, 12 января.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщал, что главная миссия миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане уже завершена.

Накануне во время заседания оперштаба в Алматы Токаев отметил, что ввод войск ОДКБ имел "большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950868-nazvany-sroki-vyvoda-mirotvortsev-odkb-iz-kazahstana/