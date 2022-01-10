Путин о ситуации в Казахстане: Мы наблюдаем агрессию именно международного терроризма

Владимир Путин. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Президент России на онлайн-заседании сессии совета ОДКБ заявил, что беспорядки в Казахстане связаны с международном терроризмом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы наблюдаем агрессию именно международного терроризма. Откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты", - заявил Владимир Путин.

Он добавил, что ОДКБ в ситуации с Казахстаном на деле показал свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно.

"Каждый из союзников внес свой вклад в выполнение поставленной задачи в составе воинской группировки ОДКБ. Туда вошли и уже активно проводят работу подразделения всех без исключения стран-участниц.

Это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая коллективные миротворческие силы, дает результат.

Важно, что военные наших стран проходят подготовку по общим программам. Оснащаются едиными или совместимыми образцами техники", - добавил Путин.

Напомним, что Путин в ходе заседания также заявлял, что во время беспорядков в Казахстане применялись майданные технологии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, тем временем, заявил, что поиски скрывающихся боевиков в стране все еще продолжаются, а также пообещал предоставить мировому сообществу доказательства подготовки проведения террористической агрессии против РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950309-putin-o-situatsii-v-kazahstane-my-nablyudaem-agressiyu-imenno-mezhdunarodnogo-terrorizma/