Главную елку разобрали в Павлодаре, чтобы ее не использовали в качестве оружия

Место, где была елка. Фото: NUR.KZ

Главную елку, установленную на центральной площади напротив акимата Павлодарской области, демонтировали. В городском акимате объяснили, что сделали это в целях безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

В Павлодаре елка, которую устанавливают на центральной площади, состоит из металлических прутьев. Конструкцию высотой в несколько десятков метров разобрать решили в целях безопасности.

Как сообщила заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева, демонтировать ее стали, избегая возможности использования частей в качестве оружия нападения на стражей порядка и жителей города.

Отметим, что в этом году новогоднюю елку в Павлодаре начали устанавливать после дня Независимости, монтаж длился неделю. Официальное зажжение прошло 24 декабря.

Убрать же конструкцию с центральной площади удалось в кратчайшие сроки. При этом обычно елка находится перед зданием областного акимата до середины января.

Напомним, 5 января протестующие стянулись к площади в Павлодаре. Была предпринята попытка прорваться в здание областного акимата, сотрудники полиции разогнали толпу при помощи светошумовых гранат. Более 500 человек наказали за участие в незаконных действиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950304-glavnuyu-elku-razobrali-v-pavlodare-chtoby-ee-ne-ispolzovali-v-kachestve-oruzhiya/