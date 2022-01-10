Путин о беспорядках в Казахстане: Применяли майданные технологии

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

На онлайн-заседании сессии совета ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что в Казахстане во время беспорядков использовались "майданные технологии" поддержки протестов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы понимаем, что угроза казахстанской государственности вызвана не стихийно возникшими акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.

Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие, нападал на государство – это совершенно другие люди и у них другие цели.

Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и управляемые группы боевиков, очевидно, прошедших подготовку террористов за рубежом", - заявил Путин.

Президент России заявил, что "по сути, это нападение на Казахстан".

"Реагировать нужно было без промедления, и обращение президента Казахстана было сразу же поддержано всеми главами государств-членов ОДКБ и председательствующим в совете коллективной безопасности премьер-министром Армении.

Важно, что нашей организации удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках - за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам", - добавил он.

Напомним, 6 января, после массовых погромов и беспорядков в Алматы и других регионах страны, президент страны Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности. Он заявил, что обратился за военной помощью к партнерам по ОДКБ, на следующий день миротворческие силы ОДКБ прибыли в Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950303-putin-o-besporyadkah-v-kazahstane-primenyali-maydannye-tehnologii/