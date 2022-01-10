"Они сбривают бороды": Токаев заявил, что в Казахстане ищут скрывшихся боевиков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии совета ОДКБ заявил, что в Казахстане продолжается операция по поиску скрывающихся боевиков, передает корреспондент NUR.KZ.

"Операция продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки – переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее.

Предстоит большая напряженная работа, задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии. Все госорганы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни.

Завтра я внесу в парламент предложение по новому составу правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере", - заявил президент.

При этом Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ отметил, что власти Казахстана никогда не применяли и не будут применять вооруженную силу против мирных демонстрантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950296-oni-sbrivayut-borody-tokaev-zayavil-chto-v-kazahstane-ischut-skryvshihsya-boevikov/