Президент Кыргызстана не исключает участия сограждан в протестах в Казахстане

Садыр Жапаров. Фото: kg.akipress.org

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что не исключает участия своих сограждан в протестах в Казахстане. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

"В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях", - отметил глава государства.

Он пообещал, что власти страны будут "твердо бороться и защищать всех граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности".

"Мы владеем полной информацией о происходящих событиях в Казахстане. Как только появились первые сообщения, я сразу же дал соответствующие поручения нашим министерствам. Между министерствами двух стран ведется необходимая работа", - написал президент Кыргызстана.

Напомним, ранее в МВД РК показали видео с задержанным по подозрению в участии в беспорядках в Алматы. Мужчина рассказал, что прилетел из Кыргызстана в Казахстан, потому что неизвестные предложили ему 90 тысяч тенге. Являясь безработным, он согласился. По его словам, когда начался митинг, он испугался и хотел уехать обратно домой, но его остановили в Жамбылской области.

В МИД и МВД Кыргызстана сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего. Между тем спецслужбы страны опровергли участие своих граждан в трагических событиях в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950136-prezident-kyrgyzstana-ne-isklyuchaet-uchastiya-sograzhdan-v-protestah-v-kazahstane/