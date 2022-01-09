Берик Уали: Правительство сменится, это бесспорно

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Пресс-секретарь президента РК Берик Уали в интервью гостелеканалу «Хабар 24» прокомментировал вопрос о том, чего следует ожидать казахстанцам 11 января. Ранее сообщалось, что в этот день глава государства выступит в Парламенте, передает корреспондент NUR.KZ.

Берик Уали сообщил, что ранее в своем обращении народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал, что 11 января выступит в Парламенте.

«Давайте дождемся. У меня нет права вперед президента говорить, какие он решения примет», - добавил он.

Между тем, он напомнил, что после отставки экс-премьер-министра Аскара Мамина правительство считается временным, и все являются и.о. министров.

«Правительство будет формироваться заново. Президент сам знает, кого оставить, кого сменить. Все ждут. Правительство сменится, это бесспорно. Ждите. Но главная наша цель на сегодняшний день - это обеспечить стабильность в стране и безопасность граждан. Работу в этом направлении ведут правоохранительные органы», - резюмировал Берик Уали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950111-berik-uali-pravitelstvo-smenitsya-eto-bessporno/