Оружие изъяли на блокпостах в ЗКО

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За последние сутки на блокпостах Западно-Казахстанской области полицейские изъяли семь единиц оружия. Об этом сообщили в МВД РК, передает "Хабар 24".

В Западно-Казахстанской области выставили пять блокпостов, два из них в Уральске. Здесь за сутки изъяли семь охотничьих ружей.

Силовики работают в круглосуточном режиме. 37 человек задержали за различные правонарушения, пятеро из них находились в состоянии алкогольного опьянения. 10 жителей региона привлечены к административной ответственности и арестованы на 20 суток, в том числе за призывы к незаконным митингам и нарушение режима чрезвычайного положения.

Ранее в ДП ЗКО сообщали, что участники массовых протестов кидали камни в здание акимата и полицейских в Уральске. Наиболее активные были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно, своими провокационными действиями пытались нарушить общественный порядок и дестабилизировать ситуацию.

Также стало известно, что в Алматинской области ликвидируют радикальные группировки, задержаны более 20 человек, у них изъяли 40 единиц оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950132-oruzhie-izyali-na-blokpostah-v-zko/