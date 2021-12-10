Посол России: Контракт Казахстана со Сбером может быть подписан до конца года

Алексей Бородавкин. Кадр из видео: 24.kz

Чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил о том, что контракт РК со Сбером по цифровизации могут подписать уже до конца 2021 года.

В интервью телеканалу "Хабар 24" Бородавкин высказался о резонансе, который появился после новости о переходе eGov на платформу Сбера.

"Я хочу успокоить тех казахстанцев, которые проявили обеспокоенность по поводу того, не перейдет ли цифровой суверенитет Казахстана в результате сотрудничества с Россией, со Сбербанком от Казахстана к РФ. Нет, этого не случится, я вас уверяю", - сказал посол.

Бородавкин подчеркнул, что все серверы будут расположены на территории Казахстана, к работе привлекут казахстанских IT-специалистов и казахстанская сторона получит полный исходный код.

По словам российского дипломата, все будет сделано без угрозы для цифрового суверенитета республики.

"Я надеюсь при этом, что до конца года уже будет подписан соответствующий контракт между Казахстаном и Сбером", - заключил Бородавкин.

Напомним, что ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин неоднократно глава МЦРИАП Багдат Мусин неоднократно комментировал опасения казахстанцев касательно перехода eGov на платформу Сбербанка.

Также министр обещал, что перенос eGov на новую платформу будут делать только казахстанцы. Помимо этого, глава ведомства объяснял, почему "Сбер" был выбран для этого проекта будут делать только казахстанцы. Помимо этого, глава ведомства объяснял, почему "Сбер" был выбран для этого проекта без конкурсов и тендеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1946367-posol-rossii-kontrakt-kazahstana-so-sberom-mozhet-byt-podpisan-do-kontsa-goda/