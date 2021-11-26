Лукашенко выступил перед мигрантами и пообещал им помочь вернуться на родину

Лукашенко выступил перед мигрантами. Фото: Telegram/Sputnik Беларусь

Лукашенко посетил логистический центр "Брузги" и пообещал беженцам помочь вернуться домой, передает Sputnik Беларусь.

Глава Беларуси выступил перед беженцами с речью и пообещал предоставить им помощь.

"Ну вы понимаете, что мы не можем устроить войны, чтобы сделать коридор из Польши до Германии. Вы видите, как они (польские силовики - Sputnik) реагировали, когда вы подошли к этому забору. Вас залили ядохимикатами. Люди с той стороны обезумели", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что обсудил этот вопрос с Ангелой Меркель. Она постарается решить эту ситуацию вместе с Евросоюзом.

"Мы пообещали европейцам, что будем делать все, чтобы желающие могли вернуться к себе на родину, если вы пожелаете", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что беженцев никто не будет насильно возвращать на родину, если они этого не хотят. Также не будут преграждать им путь на запад.

"Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать - это ваша воля. Пройдете - идите. Вот и вся философия", - добавил Лукашенко.

Вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо Лукашенко посетил в центр "Брузги" на границе с Польшей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944140-lukashenko-vystupil-pered-migrantami-i-poobeschal-im-pomoch-vernutsya-na-rodinu/