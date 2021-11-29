Токаев провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Петером Маурером. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В Женеве состоялась беседа главы государства с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

В ходе встречи обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и МККК. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Отмечено успешное взаимодействие нашей страны с МККК в вопросах репатриации и реинтеграции, воссоединения семей и психологической поддержки лиц, вернувшихся из конфликтных зон.

Подтвердив полную поддержку деятельности Международного комитета Красного Креста, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность Петера Маурера на посту руководителя этой организации.

Президент выразил признательность МККК за плодотворное взаимодействие с Министерством обороны Казахстана по вопросам проведения миротворческих операций.

Глава государства проинформировал о планах по расширению географии присутствия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях ООН.

Поблагодарив за возможность встречи, Петер Маурер рассказал Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности и планах МККК.

Он также высоко оценил усилия нашей страны по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.

Напомним, что Токаев сегодня прибыл в Швейцарию. Там он встретился с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, со швейцарскими инвесторами, а также с главой местного отделения ООН Татьяной Валовой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944520-tokaev-provel-vstrechu-s-prezidentom-mezhdunarodnogo-komiteta-krasnogo-kresta/