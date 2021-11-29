Токаев прилетел в Швейцарию

Касым-Жомарт Токаев в Швейцарии. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана с официальным визитом прибыл в Швейцарскую Конфедерацию. Об этом сообщает пресс-секретарь Токаева Берик Уали на своей странице в Facebook.

"В Женеве состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева с федеральным президентом Швейцарии Ги Пармеланом, по итогам которых ожидается подписание ряда межправительственных и коммерческих соглашений.

Программа визита также предусматривает выступление на открытии специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, беседы с руководством ООН и ряда других международных организаций, участие в инвестиционном круглом столе и встречи с капитанами европейского бизнеса", - сообщил Уали.

Напомним, ранее Касым - Жомарт Токаев два дня находился с официальным визитом в Бельгии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944324-tokaev-priletel-v-shveytsariyu/