Токаев встретился со швейцарскими инвесторами

Фото: akorda.kz

Глава государства принял участие в заседании Инвестиционного круглого стола, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что круглый стол имеет ключевое значение для развития торгово-экономических отношений между Казахстаном и Швейцарией. По его словам, Швейцарская Конфедерация уже долгие годы выступает одним из основных стратегических и инвестиционных партнеров Казахстана.

"Инвестиции швейцарского капитала в экономику нашей страны за последние 15 лет достигли 26 миллиардов швейцарских франков. В свою очередь казахстанские инвестиции в Швейцарию достигли 775,2 миллиона швейцарских франков. Более 200 швейцарских компаний успешно инвестируют и работают в Казахстане, в их числе такие глобальные гиганты, как Glencore, Sika, Swiss Grow, Stadler и другие. Для нас это позитивный знак высокого доверия к Казахстану и инвестиционному подходу, над продвижением которого мы упорно трудились. В июне этого года я провел специальную встречу со швейцарскими компаниями, которые работают на нашем рынке. Наша приверженность сотрудничеству с вами является твердой и незыблемой", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан является крупнейшей и одной из самых быстрорастущих экономик в Центральной Азии. За 30 лет Независимости привлечено свыше 370 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Ведется торговля со 180 странами мира.

"Наша экономика окрепла, стала более конкурентоспособной и привлекательной. Сегодня мы уверенно держим курс на чистую, инновационную и диверсифицированную модель экономики. Для этого нами предпринимаются конкретные шаги, в рамках которых комплексная поддержка инвесторов определена одним из национальных приоритетов. Нами внедрен принцип индивидуальной поддержки и сопровождения каждого инвестора «под ключ». Для важнейших инвестиционных проектов государство гарантирует правовую и финансовую стабильность до 25 лет", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал, что лично возглавляет Совет иностранных инвесторов, а инвестиционный омбудсмен работает под руководством премьер-министра.

"В Казахстане действует единственный в Центральной Азии Международный финансовый центр «Астана» с независимым судом, который функционирует на базе английского права. В структуре МФЦА также создан Международный арбитражный центр, обеспечивающий оперативную альтернативу судебному разбирательству. Участники Центра, предоставляющие финансовые услуги, освобождены от корпоративного подоходного налога и НДС до 2066 года. Упрощены требования к иностранной валюте, визам и рабочей силе. На нашу биржевую площадку вышло более 1000 компаний из 59 стран мира", – отметил глава государства.

Президент Казахстана рассказал швейцарским инвесторам, что в стране создано 37 специальных экономических и индустриальных зон в приоритетных отраслях экономики.

За последние годы Казахстан создал сильную транспортно-логистическую базу и обеспечил интеграцию страны в глобальные транспортные коридоры. Через территорию нашей страны проходят десятки международных транспортных маршрутов, связывающих Китай, Центральную Азию, страны СНГ, Персидского залива и Европы.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

"За тридцать лет мы убедились, что отношения между странами можно считать успешными, если будет налажен конструктивный диалог с участием бизнеса. Правительство может и должно обеспечивать основы для такого взаимодействия и сотрудничества. Это достигается с помощью дипломатических и политических средств, инструментов регулирования, стимулов, реализации принципа верховенства права и практической поддержки. Бизнес может и должен сделать все остальное!" – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе Инвестиционного круглого стола выступили вице-президент Ассоциации швейцарских предприятий по внешнеэкономическим связям Economisuisse Ян Аттесландер, сопредседатели казахстанско-швейцарского делового совета главный исполнительный директор Stadler Rail AG Петер Шпулер и председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев, генеральный директор ABB Switzerland Роберт Ичнер, главный исполнительный директор Ammann Group Ханс-Кристиан Шнайдер, президент компании KS Genetics Филиппо Ломбарди, глава глобального медно-цинкового департамента Glencore Никола Попович, главный исполнительный директор Inoks Capital Набиль Абдул-Массих, директор по развитию Basel Euro Airport Михаэль Швин, основатель и президент m3 Groupe Абдалла Шатила, главный исполнительный директор Polymetrix AG Мартин Мюллер, управляющий директор по работе с глобальными ключевыми клиентами Clariant Йарле Шолд.

Фото: akorda.kz

Выслушав выступления швейцарских бизнесменов, глава государства поблагодарил их за вклад в развитие экономики Казахстана и выразил надежду на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество деловых кругов двух стран.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что компания Stadler определена стратегическим партнером национальной железнодорожной компании «Қазақстан Темір Жолы». По мнению Президента, данное решение послужит дополнительным импульсом к практическому взаимодействию Казахстана и Швейцарии.

В мероприятии также приняли участие руководители компаний Roche Holding, Philip Morris International, Caviar House & Prunier, Swiss Choice Holding, Bühler AG, Economisuisse, Swissgrow и др.

По итогам круглого стола было подписано шесть коммерческих соглашений на сумму 301 млн долларов и десять некоммерческих документов:

Меморандум о взаимопонимании по строительству 10 сервисных центров Eurasia Group между АО «НК «Kazakh Invest» и Eurasia Group Ag на сумму $50 млн; Соглашение по созданию аграрного фонда между ТОО «Самрук-Казына Инвест» и Inoks Capital на сумму $50 млн; Рамочное соглашение по локализации инновационных лекарственных препаратов по лечению социально значимых заболеваний между министерством здравоохранения Республики Казахстан и Roche Holding на сумму $50 млн; Соглашение по проекту создания животноводческого комплекса в Алматинской области на сумму $50 млн; Лицензионное соглашение о передаче технологий по проекту «Строительство завода по производству рециклированного полиэтилентерефталата (R-PET)» между ТОО «СП Taraz Pet» и швейцарской компанией Polymetrix AG на сумму $1 млн; Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Stadler CIS AG на сумму $100 млн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1944488-tokaev-vstretilsya-so-shveytsarskimi-investorami-i-podpisal-soglasheniya-na-summu-301-mln-dollarov/