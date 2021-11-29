Токаеву передали "теплый привет" от коллектива отделения ООН, которое он возглавлял в прошлом

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Татьяной Валовой. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Женеве с гендиректором местного отделения ООН Татьяной Валовой, передает официальный сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по противодействию пандемии, обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Президент рассказал о принимаемых в Казахстане мерах по противодействию пандемии, а также о своем призыве к другим странам объединить усилия в борьбе с новыми штаммами коронавируса на Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных условиях ООН остается основой системы мультилатерализма. Казахстан с первых дней Независимости был и остается приверженным принципам, целям и задачам всемирной организации.

Президент заявил, что наша страна продолжит вносить посильный вклад в дело ядерного разоружения и укрепления режима нераспространения оружия массового уничтожения.

Собеседники обсудили текущую ситуацию в Центральной Азии, размещение в Алматы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), инициативу Казахстана о создании на своей территории Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития.

В ходе беседы были затронуты темы, касающиеся проводимых в Казахстане политических реформ, прав и свобод человека, гендерных вопросов.

Татьяна Валовая поздравила главу государства с 30-летием Независимости Республики Казахстан, отметив выдающиеся достижения страны за этот период.

Она передала Касым-Жомарту Токаеву теплый привет и наилучшие пожелания от коллектива Женевского отделения ООН, которое он возглавлял в 2011-2013 годах.

Напомним, что в Швейцарию президент Казахстана прилетел сегодня утром. Там он встретился с гендиректором ВОЗ, а также выступил на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.

Кроме того, Токаев во время своего визита встретился со швейцарскими инвесторами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944519-tokaev-vstretilsya-s-gendirektorom-otdeleniya-oon-v-zheneve-tatyanoy-valovoy/