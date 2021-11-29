Токаев – главе ВОЗ: Нам нужно держаться вместе в борьбе с коронавирусом

Касым-Жомарт Токаев и Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: akorda.kz

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Швейцарскую Конфедерацию начался со встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы и перспективы взаимодействия между Казахстаном и ВОЗ. Глава государства представил информацию о принимаемых нашей страной мерах по противодействию пандемии, в том числе о разработках казахстанскими учеными антиковидных препаратов и ходе массовой вакцинации населения.

Касым-Жомарт Токаев на переговорах с Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Фото: akorda.kz

С теплотой вспомнив предыдущие встречи с Тедросом Адханомом Гебрейесусом, Касым-Жомарт Токаев назвал ВОЗ надежным партнером Казахстана.

"Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие ВОЗ. К сожалению, мир переживает сложные времена. Сейчас обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон". Нам нужно держаться вместе в борьбе с коронавирусом", – сказал президент.

Глава государства рассказал о продвижении казахстанской вакцины QazVac и новой второй субъединичной вакцине QazCoVac-P. Данный препарат внесен в список кандидатных вакцин в фазе клинических исследований. Президент выразил благодарность главе ВОЗ за поддержку казахстанских вакцин.

Касым-Жомарт Токаев выразил полную поддержку стремлению ВОЗ к обеспечению равноправного и справедливого доступа к вакцинам, подчеркнув готовность предоставить казахстанскую вакцину всем нуждающимся странам.

Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: akorda.kz

Участниками встречи подчеркнута важность координации международных усилий по укреплению здоровья населения. Глава государства призвал объединить два важных вектора системы здравоохранения – первичную медико-санитарную помощь и всеобщий охват услугами здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ со своей стороны приветствовал приверженность Токаева целям и подходам организации, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи.

Касым-Жомарт Токаев и Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: akorda.kz

Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ключевых направлениях борьбы с коронавирусом, новых штаммах вируса и возможных сценариях дальнейшего развития пандемии. Руководитель ВОЗ вновь подчеркнул исключительную важность вакцинации в борьбе со смертельно опасным вирусом.

Здание ВОЗ. Фото: akorda.kz

Накануне вечером стало известно, что президент нашей страны прилетел с рабочим визитом в Швейцарию. До этого Токаев побывал два дня в Бельгии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944462-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-vsemirnoy-organizatsii-zdravoohraneniya/