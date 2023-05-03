"У меня много "друзей": Жигули Дайрабаев заявил, что знает тех, кто раздувает скандал вокруг него

Жигули Дайрабаев. Фото: facebook.com/Жигули Дайрабаев

Депутат Жигули Дайрабаев в кулуарах мажилиса высказался о раздуваемых вокруг его персоны скандалах в социальных сетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что в последнее время в социальных сетях появилось много шумихи вокруг личности Жигули Дайрабаева.

В ответ мажилисмен попытался отшутиться, заявив, что в стране есть и другие важные вопросы, кроме того, как обсуждать его. Но далее все же разъяснил ситуацию.

По его словам, земли у него нет, а дом он купил на законных основаниях.

При этом депутат не исключил, что некоторые используют эту ситуацию в политических целях.

"В моей политической деятельности у меня много "друзей", которые могут надоумить на такие мысли. Вот ситуация по земле, это было 20 лет назад. Думаю, если бы я не стал депутатом, это так бы и осталось в прошлом. Я знаю, людей, которые это делают, но не буду опускаться до их уровня. Но я знаю, кто это делает", – заявил он.

Ранее Дайрабаев комментировал сложившуюся ситуацию в своих соцсетях. По словам депутата, его обвиняют в махинациях с недвижимостью и землей.

"Меня обвиняют по двум эпизодам. Первый – дом, купленный в Мерке, а второй – земля в поселке Кенес", – написал Дайрабаев.

Он подробно высказался о слухах, связанных с домом в поселке Мерке.

"Наш договор, заключенный через нотариуса, является законным, и права собственников жилья сохранены. Я даже не знаю гражданина, который требует деньги. Насколько я знаю, он бывший муж женщины, которая продала дом. Я не тот человек, который вмешивается в отношения взрослых людей", – написал мажилисмен.

Напомним, что Жигули Дайрабаев является депутатом мажилиса от партии "Ауыл".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2019176-u-menya-mnogo-druzey-zhiguli-dayrabaev-zayavil-chto-znaet-teh-kto-razduvaet-skandal-vokrug-nego/