Токаев встретился с Дуровым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел беседу с основателем Telegram Павлом Дуровым на полях международного форума Digital Bridge 2025, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, в ходе диалога Касым-Жомарт Токаев и Павлел Дуров обсудили вопросы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Президент высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки нашей страны. Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai.

В свою очередь Павел Дуров рассказал Касым-Жомарту Токаеву о перспективах реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев и Павел Дуров. Фото: Акорда

Напомним, Павел Дуров приехал в Астану, чтобы выступить на форуме Digital Bridge. В своей речи он пошутил на тему поиска жены. Также основатель Telegram заявил о совместном проекте с Казахстаном.

"Первый проект - это будет коллаборация между Telegram и суперкомпьютерным кластером Казахстана. Этот проект будет запущен здесь Министерством ИИ, именно в этой стране", - сказал он. Отметим, в прошлом году Дуров приезжал в Казахстан - в конце июня сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прибыл в Астану. После Дурова, едущего на эскалаторе в Astana Hub, сняли на видео. Вскоре глава Минцифры (ныне министерства ИИ) Жаслан Мадиев раскрыл подробности визита Павла Дурова в Казахстан.

