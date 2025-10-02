Павел Дуров заявил об открытии ИИ лаборатории в Казахстане

На форуме Digital Bridge в Астане участвующий в качестве спикера основатель Telegram Павел Дуров заявил о совместном проекте с Казахстаном, передает корреспондент NUR.KZ.

"Год назад мы открыли первый региональный офис здесь, в Казахстане. И мы, конечно, очень рады наблюдать результаты. И я очень горд, что сегодня могу озвучить открытие ИИ-лаборатории именно в этом здании, в Alem AI (сфера ЭКСПО - прим.авт.).

Первый проект - это будет коллаборация между Telegram и суперкомпьютерным кластером Казахстана. Этот проект будет запущен здесь Министерством ИИ, именно в этой стране.

О чем этот проект? Последние несколько месяцев мы, Telegram, работали над новой технологией - это пересечение блокчейн и ИИ. Эта технология позволит более одному миллиарду человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться децентрализированной компьютерной системой в частном порядке", - заявил Павел Дуров.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров приехал в Астану, чтобы выступить на форуме Digital Bridge. В своей речи он пошутил на тему поиска жены. Отметим, в прошлом году Дуров приезжал в Казахстан - в конце июня сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прибыл в Астану. После Дурова, едущего на эскалаторе в Astana Hub, сняли на видео. Вскоре глава Минцифры (ныне министерства ИИ) Жаслан Мадиев раскрыл подробности визита Павла Дурова в Казахстан.

