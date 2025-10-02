"К сожалению, я здесь не для того, чтобы найти жену": Павел Дуров приехал в Астану
Опубликовано:
Основатель Telegram Павел Дуров приехал в Астану, чтобы выступить на форуме Digital Bridge, передает корреспондент NUR.KZ. В своей речи он пошутил на тему поиска жены.
В начале своего выступления Павел Дуров пошутил на тему поисков жены в Казахстане.
"Очень много успешных людей говорили мне, что приедут в Казахстан найти жену. К сожалению, я не с этой целью здесь. Я приехал, чтобы поговорить об искусственном интеллекте", - сказал Дуров.
В панельной сессии форума в Астане, который проходит в ЭКСПО, Дуров выступит вместе с президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также прибывшим с визитом в Казахстан президентом Венгрии и другими иностранными спикерами.
Напомним, ранее глава Минцифры Жаслан Мадиев анонсировал приезд Павла Дурова. А сегодня в Астане стартовал международный технологический форум Digital Bridge 2025. Президент высказался о безопасности использования ИИ.
Также Касым-Жомарту Токаеву показали виртуальный совет директоров "Самрук-Қазына". Кроме того, президент высказался о том, в каких сферах нельзя применять ИИ.
Во время форума президент высказался о справедливости в технологиях на службе человечеству.
