      Провели подряд дней с нами
      Алёна Бутенко
      Алёна Бутенко
      Журналист
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Бывший сотрудник

      На Каспии могут построить еще одну малую АЭС, заявил Саткалиев

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Каспийское море
      Каспийское море. Иллюстративное фото: iStock

      В кулуарах мажилиса председатель Агентства РК по атомной энергии сообщил, что на побережье Каспийского моря может появиться АЭС малой мощности, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Побережье Каспия рассматривается как потенциальное место для размещения атомной станции с реакторами малой и средней мощности. Соответствующее исследование будет проведено в ближайшее время по поводу возможности строительства атомной станции исходя из всех базовых установок - техника, безопасность, водоемы. В планах изучения западный Казахстан есть. Мы понимаем, что это площадка перспективная", - заявил Алмасадам Саткалиев.

      Добавим, также Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса высказался о возможности строительства АЭС в Курчатове.

      Еще сегодня стало известно, что в Алматинской области планируется строительство двух АЭС - глава Агентства атомной энергии пояснил, почему.

      14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

      Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

      Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС в Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.

      Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

      А в конце июля Роман Скляр сообщил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай. Вице-премьер предположил, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую. Но назвать месторасположение будущих станций он не смог.

