    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Стартовал конкурс на лучшее название первой казахстанской АЭС

    Опубликовано:

    АЭС
    АЭС. Фото: pexels.com

    Сегодня, 25 сентября, в 12:00 в Казахстане начался всенародный конкурс на лучшее название первой атомной электростанции, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по атомной энергетики.

    По информации ведомства, принять участие в конкурсе может каждый житель страны через eGov Mobile. Для этого на главной странице мобильного приложения размещен баннер "Придумай название АЭС".

    Конкурс проводится с целью выбрать название будущей атомной электростанции, которое будет отражать ее историческое, культурное и национальное значение.

    Чтобы принять участие, необходимо:

    • выбрать язык (казахский или русский);
    • предложить свой вариант названия;
    • кратко описать его смысл (необязательно);
    • подтвердить ознакомление с официальными правилами конкурса.

    Сбор предложений продлится до 23:59 10 октября 2025 года.

    В правилах конкурса указано, что участвовать могут граждане Республики Казахстан, достигшие 16-летнего возраста.

    При подаче предложений, участники Конкурса указывают предлагаемый вариант наименования АЭС на казахском или русском языках - не более 30 символов. Также по желанию описывают обоснование предлагаемого варианта - не более 1 000 символов.

    Об итогах Конкурса будет объявлено до 31 октября 2025 года.

    Более подробно о правилах можно узнать здесь.

    Отметим, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название АЭС.

    14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

    Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

    Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС в Казахстане запланирован на 2035-2036 годы.

    Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.

    Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

    А в конце июля Роман Скляр сообщил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай. Вице-премьер предположил, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую. Но назвать месторасположение будущих станций он не смог.

