Стартовал конкурс на лучшее название первой казахстанской АЭС

Сегодня, 25 сентября, в 12:00 в Казахстане начался всенародный конкурс на лучшее название первой атомной электростанции, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по атомной энергетики.

По информации ведомства, принять участие в конкурсе может каждый житель страны через eGov Mobile. Для этого на главной странице мобильного приложения размещен баннер "Придумай название АЭС".

Конкурс проводится с целью выбрать название будущей атомной электростанции, которое будет отражать ее историческое, культурное и национальное значение.

Чтобы принять участие, необходимо:

выбрать язык (казахский или русский);

предложить свой вариант названия;

кратко описать его смысл (необязательно);

подтвердить ознакомление с официальными правилами конкурса.

Сбор предложений продлится до 23:59 10 октября 2025 года.

В правилах конкурса указано, что участвовать могут граждане Республики Казахстан, достигшие 16-летнего возраста.

При подаче предложений, участники Конкурса указывают предлагаемый вариант наименования АЭС на казахском или русском языках - не более 30 символов. Также по желанию описывают обоснование предлагаемого варианта - не более 1 000 символов.

Об итогах Конкурса будет объявлено до 31 октября 2025 года.

Более подробно о правилах можно узнать здесь.

