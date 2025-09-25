Стартовал конкурс на лучшее название первой казахстанской АЭС
Сегодня, 25 сентября, в 12:00 в Казахстане начался всенародный конкурс на лучшее название первой атомной электростанции, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по атомной энергетики.
По информации ведомства, принять участие в конкурсе может каждый житель страны через eGov Mobile. Для этого на главной странице мобильного приложения размещен баннер "Придумай название АЭС".
Конкурс проводится с целью выбрать название будущей атомной электростанции, которое будет отражать ее историческое, культурное и национальное значение.
Чтобы принять участие, необходимо:
- выбрать язык (казахский или русский);
- предложить свой вариант названия;
- кратко описать его смысл (необязательно);
- подтвердить ознакомление с официальными правилами конкурса.
Сбор предложений продлится до 23:59 10 октября 2025 года.
В правилах конкурса указано, что участвовать могут граждане Республики Казахстан, достигшие 16-летнего возраста.
При подаче предложений, участники Конкурса указывают предлагаемый вариант наименования АЭС на казахском или русском языках - не более 30 символов. Также по желанию описывают обоснование предлагаемого варианта - не более 1 000 символов.
Об итогах Конкурса будет объявлено до 31 октября 2025 года.
Более подробно о правилах можно узнать здесь.
Отметим, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название АЭС.
14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.
Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.
Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС в Казахстане запланирован на 2035-2036 годы.
Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.
Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.
А в конце июля Роман Скляр сообщил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай. Вице-премьер предположил, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую. Но назвать месторасположение будущих станций он не смог.
