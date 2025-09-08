"Цель - искоренить социальное мошенничество": глава Минтруда о словах Токаева

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова прокомментировала слова президента о льготах для некоторых слоев населения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Убирать льготы, лишать кого-то права... оптимизировать льготы - это как раз обеспечение эффективности, но основная цель была поставлена - во-первых изжить, искоренить социальное иждивенчество и мошенничество.

Я думаю, что правительство выработает определенные меры. Завтра состоится заседание правительства, где будет принято решение. Вы уже знаете о наших действиях, когда была разработана единая цифровая платформа, единые подходы и стандарты.

Стандарты должны работать одинаково как в столице, так и в далеком ауле. На сегодняшний день вы видите, что бывает, что стандарты самые высокие в столице притягивают как магнит, соответственно, чем дальше от столицы, тем ниже стандарты. Будем над этим вопросом работать", - рассказала Светлана Жакупова в кулуарах правительства.

Она напомнила о том, что президент заявил, что "деньги должны ходить за гражданином" и об "одинаковых стандартах".

"Вы знаете, что сегодня действующее законодательство декларирует право маслихатов определять меры поддержки - размеры, суммы, объемы. Поэтому вопрос будет рассматриваться в этом ключе", - добавила Жакупова.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня с ежегодным посланием народу Казахстана, заявил, что нужно унифицировать размеры соцвыплат для категории СУСН.

