Токаев обратился к молодежи Казахстана и дополнил цитату Абая
Опубликовано:
В ходе послания народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к молодежи страны и пообещал поддержку, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Сегодняшняя образованная молодежь воспринимает слово "патриотизм" по-другому. Подрастающее поколение отвергает религиозный радикализм и крайний национализм. Для них главные проявления патриотизма - это созидание и новаторство. Молодые люди считают, что любовь к Родине заключается в том, чтобы приносить пользу обществу, совершая открытия, начиная новое дело.
Они хотят видеть Казахстан развитым, процветающим государством, осваивают современные технологии, чтобы наш народ был в авангарде прогресса. Для подрастающего поколения патриотизм заключается в устремленности в будущее, и это наглядно отражают происходящие в общественном сознании изменения. Я полностью поддерживаю такую позицию. Я верю в силы, таланты и знания молодежи.
Мы не забываем, кем были вчера, чтим нашу древнюю историю, но хорошо понимаем, что только в наших руках то, кем мы будем завтра. Поэтому всегда будем поддерживать молодежь, которая стремится к знаниям, заботится о процветании страны. Вся проводимая нами масштабная работа – ради светлого будущего подрастающего поколения. Именно ему завтра предстоит ощутить плоды претворяемых в жизнь преобразований, достойно продолжить начатое дело", - сказал президент.
По словам Токаева, молодежь быстро адаптируется к происходящим в мире кардинальным изменениям, в особенности к наступлению эпохи искусственного интеллекта.
"Великий Абай писал, что разум, наука, достойные родители и друзья, мудрые наставники формируют лучшие качества человека. Как глава государства дополню эти слова: в цивилизованной и прогрессивной стране законы должны быть справедливыми, власть - компетентной, а граждане - сознательными и активными.
Значимость каждого государственного решения, в первую очередь принимаемого для улучшения жизни людей, стабилизации экономики, обеспечения социальной справедливости, должна измеряться конкретными делами.
Только так наше государство обретет новый облик и станет сильным. Благодаря кардинальным всесторонним реформам Казахстан уверенно вступает на путь прогресса. Впереди нас ждет кропотливая работа. Мы должны идти только вперед, не сворачивая с избранного курса!" - сказал Токаев.
