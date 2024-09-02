Добившиеся успеха честным трудом казахстанцы должны быть в почете, заявил Токаев

В послании Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий, заявив, что казахстанцы, добившиеся успеха своим трудом, должны быть в стране в почете, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Реформа профессионального образования становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности, заявил президент.

"Объявляю 2025 год Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма.

Необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом", - заявил Токаев.

Он добавил, что в Казахстане должны быть на первом месте ценности трудолюбия и профессионализма, а "человек труда" должен иметь высокий статус.

"Именно благодаря специалистам своего дела формируется новое качество нашей нации, поэтому мы продолжим принимать последовательные меры для повышения статуса человека труда.

Не бывает плохой работы, любой труд – в почете. Главное, чтобы каждый гражданин выполнял свои обязанности добросовестно, с глубоким чувством ответственности. (…) В нашем обществе должно сложиться понимание того, что честный и ответственный труд будет непременно оценен по достоинству", - заявил Токаев.

Он добавил, что этому поможет и присвоение гражданам почетных званий, которые ранее были введены в Казахстане для учителей, врачей и деятелей культуры.

Также Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, заявил об острой нехватке некоторых специалистов в стране.

Добавим, президент заявил, что в Казахстане имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. "Вот с ними нужно разбираться", - сказал глава государства.