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Токаев объявил 2025-й годом рабочих профессий в Казахстане

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева 2025 год объявлен годом рабочих профессий, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Такое решение было принято в целях повышения престижа рабочих профессий и осуществления реформы системы технического и профессионального образования, говорится в указе президента.

Напомним, еще в сентябре в послании Касым-Жомарт Токаев объявил 2025-й год Годом рабочих профессий, заявив, что казахстанцы, добившиеся успеха своим трудом, должны быть в стране в почете.

"За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма. Необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом", - заявил президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2205857-tokaev-obyavil-2025-god-godom-rabochih-professiy/

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