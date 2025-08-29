Зачем в Казахстане изменили Конституцию, объяснил Токаев

Касым-Жомарт Токаев на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции, объяснил, зачем ее меняли в 2022-м году, передает корреспондент NUR.KZ.

"По сути, реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане. Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени.

Высказывались многочисленные предложения выйти на референдум с проектом новой Конституции, не ограничивать себя поправками в Основной закон. Эти предложения не были лишены смысла, юридически выглядели вполне обоснованными, а в политическом плане - достаточно привлекательными с точки зрения популяризации власти.

Однако мною было принято решение осуществить реформу Конституции 1995 года, а ее смысловую основу оставить в силе. Это было сделано для демонстрации нашей неизменной приверженности основополагающим положениям Конституции, в интересах высших ценностей нашего государства - единства народа, обеспечения его спокойной и благополучной жизни, а также внутриполитической ситуации", - заявил Токаев.

Он добавил, что благодаря этому решению мы празднуем 30-летие Конституции.

"Тем не менее, положения Конституции, которые уже не соответствовали новым политическим реалиям и новым задачам всесторонней модернизации общества, были поставлены на утрату в ходе референдума", - сказал президент.

Он отметил, что была обновлена треть статей Конституции.

"Это стало наглядным проявлением масштабности конституционной реформы. Теперь в нашем Основном законе закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Эти изменения укрепили доверие людей к Конституции. Именно ради этого мы и проводили референдум", - добавил Токаев.

Напомним, сегодня, 29 августа, Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции.

Также президент выступил на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, где высказался о роли народа и упомянул первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Еще глава государства высказался о системе управления страны и избрании президента на один срок, а также рассказал о строительстве Справедливого Казахстана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.