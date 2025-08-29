Зачем в Казахстане изменили Конституцию, объяснил Токаев
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции, объяснил, зачем ее меняли в 2022-м году, передает корреспондент NUR.KZ.
"По сути, реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане. Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени.
Высказывались многочисленные предложения выйти на референдум с проектом новой Конституции, не ограничивать себя поправками в Основной закон. Эти предложения не были лишены смысла, юридически выглядели вполне обоснованными, а в политическом плане - достаточно привлекательными с точки зрения популяризации власти.
Однако мною было принято решение осуществить реформу Конституции 1995 года, а ее смысловую основу оставить в силе. Это было сделано для демонстрации нашей неизменной приверженности основополагающим положениям Конституции, в интересах высших ценностей нашего государства - единства народа, обеспечения его спокойной и благополучной жизни, а также внутриполитической ситуации", - заявил Токаев.
Он добавил, что благодаря этому решению мы празднуем 30-летие Конституции.
"Тем не менее, положения Конституции, которые уже не соответствовали новым политическим реалиям и новым задачам всесторонней модернизации общества, были поставлены на утрату в ходе референдума", - сказал президент.
Он отметил, что была обновлена треть статей Конституции.
"Это стало наглядным проявлением масштабности конституционной реформы. Теперь в нашем Основном законе закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Эти изменения укрепили доверие людей к Конституции. Именно ради этого мы и проводили референдум", - добавил Токаев.
Напомним, сегодня, 29 августа, Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции.
Также президент выступил на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, где высказался о роли народа и упомянул первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Еще глава государства высказался о системе управления страны и избрании президента на один срок, а также рассказал о строительстве Справедливого Казахстана.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2280462-zachem-v-kazahstane-izmenili-konstituciyu-obyasnil-tokaev/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах