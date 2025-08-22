Как будут отдыхать казахстанцы на День Конституции

На следующей неделе, 30 августа, казахстанцы будут отмечать День Конституции. NUR.KZ в данном материале расскажет, сколько выходных получат казахстанцы.

По информации, указанной в календаре выходных и праздничных дней на портале "Электронного правительства", День Конституции, который отмечается 30 августа, выпадает на субботу.

"В случае, если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день", - указано на сайте.

Таким образом, казахстанцы получат сразу три дня выходных подряд - 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье и понедельник).

Согласно закону "О праздниках в РК", День Конституции является государственным праздником.

В начале года мы писали, что в Казахстане 13 государственных праздников, включая Новый год, Наурыз, День Республики и День Независимости. Отмечалось, что часть праздников в 2025 году выпадает на выходные, что позволит казахстанцам получить дополнительные дни отдыха в течение года.

Ранее мы также писали, сколько дней всего в августе отдохнут казахстанцы. Также в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана рассказали, когда будут проводиться традиционные школьные линейки к 1 сентября, которое выпало на выходной.

