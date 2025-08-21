Контроль за ГСМ на границе усилят в Казахстане

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание по вопросам текущей ситуации на отечественном рынке ГСМ, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание по вопросам текущей ситуации на отечественном рынке ГСМ.

Совещание прошло с участием вице-министров энергетики Алибека Жамауова, финансов - Ержана Биржанова, заместителя министра внутренних дел - Игоря Лепехи, заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу - Кайрата Бижанова, а также представителей пограничной службы Комитета национальной безопасности.

Обсуждены вопросы обеспечения стабильных поставок горюче-смазочных материалов на внутренний рынок и усиление контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях.

По данным Министерства энергетики, ситуация на рынке стабильная, имеется необходимый запас топлива.

"По итогам совещания первый заместитель премьер-министра поручил ответственным госорганам разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах", - отмечается в сообщении.

Роман Скляр отметил, что первостепенной задачей государства является обеспечение внутренних потребностей. Ценовые разрывы и логистика не должны создавать условий для возникновения дефицита.

Данный вопрос находится на повышенном контроле правительства.

Напомним, ранее заместитель премьер-министра Роман Скляр ответил на вопрос о том, будут ли повышаться цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане.

Отметим, что в прошлом году также говорилось об усилении контроля за вывозом бензина и дизтоплива на госгранице.

Добавим, мы также писали о том, какую разницу предстоит "догонять" ценам на заправках в Казахстане. Еще мы рассказывали, как часто повышаются цены на бензин АИ-92 в Казахстане.

Также ранее эксперт отмечал, что для решения ситуации с дефицитом топлива в Казахстане может понадобиться несколько лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.