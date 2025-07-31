Будут ли повышаться цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане
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Заместитель премьер-министра Роман Скляр во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли повышаться цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане, передает NUR.KZ.
"Мы - страна, которая добывает нефть порядка 90 млн тонн, однако нефтепродуктов производим еще недостаточно. В то же время в 2017-2019 годах мы завершили модернизацию трех наших заводов, существенно увеличив объем горюче-смазочных материалов. И если брать виды топлива, то дефицит бензина, дизельного топлива и авиакеросина прекратился.
Что касается бензина и дизельного топлива, то эти виды ГСМ у нас гораздо дешевле, чем у наших соседей. Идет просто прямой отток его – контрабандным или законным способом. Транзитный транспорт заправляется дешевым топливом и проследует через нашу страну, практически создавая для всех нас дефицит", - сообщил Скляр.
Он добавил, что цены будут выравниваться.
"Потому мы постепенно будем эти цены выравнивать, чтобы избежать его оттока. Что касается планов по увеличению собственного производства, то в планах — строительство второй очереди Шымкентского НПЗ, который позволит увеличить объем переработки нефти в два раза, и мероприятия по увеличению производительности на существующих Павлодарском и Атырауском НПЗ», — добавил Скляр.
Напомним, ранее мы рассказывали, какую разницу предстоит "догонять" ценам на заправках в Казахстане. Также мы рассказывали, как часто повышаются цены на бензин АИ-92 в Казахстане.
Также отметить, что стоимость топлива в Казахстане считается одной из самых низких в Европе.
Также ранее эксперт отмечал, что для решения ситуации с дефицитом топлива в Казахстане может понадобиться несколько лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2270847-budut-li-povyshatsya-ceny-na-benzin-i-dizelnoe-toplivo-v-kazahstane/
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