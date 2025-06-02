Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК освобожден от должности

Опубликовано:

Серик Туленбергенов
Серик Туленбергенов: t.me/KZgovernment

Серик Туленбергенов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК в связи с переходом на другую работу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, постановлением правительства Республики Казахстан Серик Тулювгалиевич Туленбергенов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК в связи с переходом на другую работу.

Добавим, по данным ведомства, Серик Тулювгалиевич родился в 1974 году в Семипалатинской области.

Окончил профессионально-техническое училище, Семипалатинский финансово-экономический техникум им. Р. Байсеитова, Казахстанско-Американский университет, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова.

Трудовую деятельность начал в 1995 году. 

В 1997-1998 годах работал контролером-ревизором управления при МФ РК по Семипалатинской области и г. Усть-Каменогорску.

С 2000 по 2009 год работал в частных структурах. 

В 2009-2010 годах - главный специалист, начальник отдела акимата Восточно-Казахстанской области. 

С 2010 по 2011 год был замакима Риддера. 

В 2011-2012 годах - руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Восточно-Казахстанской области. 

В 2012-2013 годах был акимом Уланского района Восточно-Казахстанской области. 

В период с 2013-по 2014 год - руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Восточно-Казахстанской области.

В 2016-2019 годах - руководитель управления, заместитель акима Актюбинской области. 

С 2019 по 2020 год был советником председателя правления НУХ "Байтерек".

В 2022-2023 годах - директор коммунального предприятия, депутат маслихата Семея.

С октября 2023 года - руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата области Абай. 

В марте 2024 года был назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2251473-vice-ministr-po-chrezvychaynym-situaciyam-rk-osvobozhden-ot-dolzhnosti/