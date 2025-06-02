Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК освобожден от должности

Серик Туленбергенов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК в связи с переходом на другую работу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, постановлением правительства Республики Казахстан Серик Тулювгалиевич Туленбергенов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК в связи с переходом на другую работу.

Добавим, по данным ведомства, Серик Тулювгалиевич родился в 1974 году в Семипалатинской области.

Окончил профессионально-техническое училище, Семипалатинский финансово-экономический техникум им. Р. Байсеитова, Казахстанско-Американский университет, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова.

Трудовую деятельность начал в 1995 году.

В 1997-1998 годах работал контролером-ревизором управления при МФ РК по Семипалатинской области и г. Усть-Каменогорску.

С 2000 по 2009 год работал в частных структурах.

В 2009-2010 годах - главный специалист, начальник отдела акимата Восточно-Казахстанской области.

С 2010 по 2011 год был замакима Риддера.

В 2011-2012 годах - руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Восточно-Казахстанской области.

В 2012-2013 годах был акимом Уланского района Восточно-Казахстанской области.

В период с 2013-по 2014 год - руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Восточно-Казахстанской области.

В 2016-2019 годах - руководитель управления, заместитель акима Актюбинской области.

С 2019 по 2020 год был советником председателя правления НУХ "Байтерек".

В 2022-2023 годах - директор коммунального предприятия, депутат маслихата Семея.

С октября 2023 года - руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата области Абай.

В марте 2024 года был назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК.