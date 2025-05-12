Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вице-министра водных ресурсов и ирригации Казахстана освободили от должности

Опубликовано:

Болат Бекнияз
Болат Бекнияз. Фото: gov.kz

Болат Бекнияз освобожден от должности первого вице-министра водных ресурсов и ирригации РК в связи с достижением пенсионного возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, постановлением правительства Республики Казахстан, Болат Кабыкенулы Бекнияз освобожден от должности первого вице-министра водных ресурсов и ирригации РК в связи с достижением пенсионного возраста.

Добавим, по данным официального сайта премьер-министра РК, Болат Бекнияз родился в 1962 году в Акмолинской области.

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, Академию государственной службы при президенте РК, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Таразский государственный университет им. М. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 1984 году инженером Ордена Трудового Красного Знамени Института геологических наук им. К. Сатпаева Академии наук КазССР.

С 1986 по 1999 год - младший научный сотрудник, научный сотрудник Ордена Трудового Красного Знамени Института им. К. Сатпаева Академии наук КазССР.

В 1999 году был главным специалистом Комитета геологии и охраны недр Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

С 1999 по 2002 год трудился заведующим сектором, начальником сектора, начальником отдела, начальником управления в структурах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

С 2002 по 2010 год - начальник управления, заместитель директора, директор департамента в структурах Министерства окружающей среды РК.

С 2010 по 2012 год - заместитель директора по науке АО НПО "Евразийский центр воды".

В 2013 году исполнял обязанности инспектора Секретариата Совета безопасности РК; был внештатным советником министра охраны окружающей среды РК по водным вопросам; директором Департамента государственного регулирования охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды РК.

С 2013-2014 год - заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды РК.

В 2014-2016 годы - заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

В 2016-2023 годах по занимал должность директора Исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК.

В октябре 2023 года был назначен на должность первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Также напомним, в феврале прошлого года Нуржан Нуржигитов был переназначен на пост министра водных ресурсов и ирригации, сохранив за собой эту должность.

А весной прошлого года Аслан Абдраимов был назначен заместителем главы Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Добавим, 1 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании Министерства водных ресурсов и ирригации.

Ведомство было образовано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов - ему передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2244147-vice-ministra-vodnyh-resursov-i-irrigacii-kazahstana-osvobodili-ot-dolzhnosti/