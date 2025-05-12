Вице-министра водных ресурсов и ирригации Казахстана освободили от должности

Болат Бекнияз освобожден от должности первого вице-министра водных ресурсов и ирригации РК в связи с достижением пенсионного возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, постановлением правительства Республики Казахстан, Болат Кабыкенулы Бекнияз освобожден от должности первого вице-министра водных ресурсов и ирригации РК в связи с достижением пенсионного возраста.

Добавим, по данным официального сайта премьер-министра РК, Болат Бекнияз родился в 1962 году в Акмолинской области.

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, Академию государственной службы при президенте РК, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Таразский государственный университет им. М. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 1984 году инженером Ордена Трудового Красного Знамени Института геологических наук им. К. Сатпаева Академии наук КазССР.

С 1986 по 1999 год - младший научный сотрудник, научный сотрудник Ордена Трудового Красного Знамени Института им. К. Сатпаева Академии наук КазССР.

В 1999 году был главным специалистом Комитета геологии и охраны недр Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

С 1999 по 2002 год трудился заведующим сектором, начальником сектора, начальником отдела, начальником управления в структурах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

С 2002 по 2010 год - начальник управления, заместитель директора, директор департамента в структурах Министерства окружающей среды РК.

С 2010 по 2012 год - заместитель директора по науке АО НПО "Евразийский центр воды".

В 2013 году исполнял обязанности инспектора Секретариата Совета безопасности РК; был внештатным советником министра охраны окружающей среды РК по водным вопросам; директором Департамента государственного регулирования охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды РК.

С 2013-2014 год - заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды РК.

В 2014-2016 годы - заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

В 2016-2023 годах по занимал должность директора Исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК.

В октябре 2023 года был назначен на должность первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Также напомним, в феврале прошлого года Нуржан Нуржигитов был переназначен на пост министра водных ресурсов и ирригации, сохранив за собой эту должность.

А весной прошлого года Аслан Абдраимов был назначен заместителем главы Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Добавим, 1 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании Министерства водных ресурсов и ирригации.

Ведомство было образовано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов - ему передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.