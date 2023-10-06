Новые назначения произвели в Министерстве транспорта

Максат Калиакпаров и Сатжан Аблалиев назначены на должности вице-министров транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Калиакпаров Максат Кайыржанулы и Аблалиев Сатжан Айтенович назначены на должности вице-министров транспорта. Приказом министра транспорта Мукаев Ерболат Рахметович — руководителем аппарата МТ РК", - говорится в сообщении.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра РК, Максат Калиакпаров родился в 1980 году в Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева. Трудовую деятельность начал в 2000 году специалистом по таможенным вопросам РГП "База МТО УДП РК".

Максат Калиакпаров. Фото: t.me/KZgovernment

В разные годы работал в коммерческих и квазегосударственных структурах; инженером в Актауском международном морском торговом порту; занимал различные должности в Министерстве транспорта и коммуникаций.

С 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя правления АО "Центр электронных финансов".

По информации на сайте акимата СКО, Сатжан Аблалиев родился в 1970 году в поселке Биикжал Жылыойского района Атырауской области.

Сатжан Аблалиев. Фото: t.me/KZgovernment

Он окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт и Казахский университет путей сообщения, по специальностям инженер-строитель, инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 1987 году оператором-коллектором Центральной инженерно-технической службы Южно-Эмбинской нефтеразведочной экспедиции.

С 1996 по 2004 годы занимал различные должности в Казахской академии транспорта и коммуникаций.

С 2004 года работал в Комитете автомобильных дорог на руководящих должностях.

С 2012 года занимал должность заместителя председателя Комитета автомобильных дорог.

С 7 июня 2021 года работал заместителем акима Северо-Казахстанской области.

Согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Ерболат Мукаев родился в 1961 году в селе Фурманова в Уральской области.

Ерболат Мукаев. Фото: t.me/KZgovernment

Окончил Гурьевский педагогический институт, Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет. По специальности учитель физики, политолог, экономист.

Трудовую деятельность начал в 1979 году с преподавательской деятельности в учреждениях среднего образования.

С 1985 по 1992 год работал в комсомольских и партийных организациях Уральской области.

С 1992 по 1993 год – начальник Фурмановского районного отдела статистики Уральской области.

С 1993 по 1996 год – заместитель главы Фурмановской районной администрации Уральской области.

С 1996 по 2001 год трудился на руководящих должностях в аппарате акима Западно-Казахстанской области.

С 2001 по 2005 год – заместитель начальника областного управления труда, занятости и социальной защиты населения Уральска.

С 2005 по 2007 год – заместитель акима города Уральска.

С 2007 по 2008 год – руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С 2021 по 2023 год – руководитель аппарата Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта.

На следующий день стало известно, что экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев возглавил новое министерство.