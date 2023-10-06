Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новые назначения произвели в Министерстве транспорта

Опубликовано:

Чиновник подписывает документ
Ручка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Максат Калиакпаров и Сатжан Аблалиев назначены на должности вице-министров транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Калиакпаров Максат Кайыржанулы и Аблалиев Сатжан Айтенович назначены на должности вице-министров транспорта. Приказом министра транспорта Мукаев Ерболат Рахметович — руководителем аппарата МТ РК", - говорится в сообщении.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра РК, Максат Калиакпаров родился в 1980 году в Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева. Трудовую деятельность начал в 2000 году специалистом по таможенным вопросам РГП "База МТО УДП РК". 

Максат Калиакпаров
Максат Калиакпаров. Фото: t.me/KZgovernment

В разные годы работал в коммерческих и квазегосударственных структурах; инженером в Актауском международном морском торговом порту; занимал различные должности в Министерстве транспорта и коммуникаций.

С 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя правления АО "Центр электронных финансов". 

По информации на сайте акимата СКО, Сатжан Аблалиев родился в 1970 году в поселке Биикжал Жылыойского района Атырауской области.

Сатжан Аблалиев
Сатжан Аблалиев. Фото: t.me/KZgovernment

Он окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт и Казахский университет путей сообщения, по специальностям инженер-строитель, инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 1987 году оператором-коллектором Центральной инженерно-технической службы Южно-Эмбинской нефтеразведочной экспедиции.

С 1996 по 2004 годы занимал различные должности в Казахской академии транспорта и коммуникаций.

С 2004 года работал в Комитете автомобильных дорог на руководящих должностях.

С 2012 года занимал должность заместителя председателя Комитета автомобильных дорог.

С 7 июня 2021 года работал заместителем акима Северо-Казахстанской области.

Согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Ерболат Мукаев родился в 1961 году в селе Фурманова в Уральской области.

Ерболат Мукаев
Ерболат Мукаев. Фото: t.me/KZgovernment

Окончил Гурьевский педагогический институт, Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет. По специальности учитель физики, политолог, экономист.

Трудовую деятельность начал в 1979 году с преподавательской деятельности в учреждениях среднего образования.

С 1985 по 1992 год работал в комсомольских и партийных организациях Уральской области.

С 1992 по 1993 год – начальник Фурмановского районного отдела статистики Уральской области.

С 1993 по 1996 год – заместитель главы Фурмановской районной администрации Уральской области.

С 1996 по 2001 год трудился на руководящих должностях в аппарате акима Западно-Казахстанской области.

С 2001 по 2005 год – заместитель начальника областного управления труда, занятости и социальной защиты населения Уральска.

С 2005 по 2007 год – заместитель акима города Уральска.

С 2007 по 2008 год – руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С 2021 по 2023 год – руководитель аппарата Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта.

На следующий день стало известно, что экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев возглавил новое министерство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2039849-novye-naznacheniya-proizveli-v-ministerstve-transporta/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.