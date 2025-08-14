jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Токаев поручил акиму Жетiсу создать комфортные условия для туристов на Алаколе и Балхаше

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Бейбит Исабаев
      Касым-Жомарт Токаев и Бейбит Исабаев. Фото: Акорда

      Касым-Жомарт Токаев принял акима области Жетісу Бейбита Исабаева и заслушал отчет о развитии региона и планах на предстоящий период, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По данным Акорды, Бейбит Исабаев проинформировал, что в І полугодии 2025 года привлечено 178 млрд тенге инвестиций (рост - 29,5%). Также он сообщил, что сформирован инвестиционный портфель на 2025-2027 годы из 128-ми проектов на 2,6 трлн тенге с созданием 10,6 тыс. рабочих мест.

      "Запланировано строительство горно-обогатительного комбината, индустриального парка "Казахстанско-китайский международный промышленный город", завода по производству ветряных электростанций и международного грузопассажирского аэропорта",- сказано в сообщении.

      Также Исабаев доложил о развитии АПК. По его словам, этом году в области планируется собрать 540 тыс. тонн свеклы и произвести 78 тыс. тонн сахара. Кроме того, аким доложил о состоянии транспортно-логистического и транзитного потенциала региона, реализации инфраструктурных проектов, газификации населенных пунктов, а также о строительстве и ремонте социальной инфраструктуры.

      "Особое внимание было уделено туристической сфере. Продолжается работа по обновлению инфраструктуры побережья Алаколя, завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал.

      В регионе продолжается обновление канализационных и электрических сетей, разработан генплан туристско-рекреационной зоны "Балхаш", завершена реконструкция автодороги Лепсы - побережье озера Балхаш, реализуется проект по строительству инженерной инфраструктуры", - сообщили в Акорде.

      Кроме того, до конца 2025 года будет завершена реконструкция автодороги Алматы - Усть-Каменогорск - Лепсы - Актогай.

      В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего развития сахарной отрасли, обеспечения жителей природным газом, а также принятия мер по совершенствованию туристской инфраструктуры и созданию комфортных условий для туристов.

      Кроме того, Токаев поручил держать на контроле готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.

      Напомним, в июле этого года глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

      Также в Национальной палате предпринимателей озвучили основные проблемы популярного курорта. А глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.

      После этого вице-премьер Ермек Кошербаев после побережья Капшагайского водохранилища проверил зоны отдыха на озере Алаколь в области Жетісу.

      Также сообщалось, что чиновников наказали за состояние курортных зон в Казахстане после критики Токаева.

