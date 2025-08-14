Токаев поручил акиму Жетiсу создать комфортные условия для туристов на Алаколе и Балхаше
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Жетісу Бейбита Исабаева и заслушал отчет о развитии региона и планах на предстоящий период, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По данным Акорды, Бейбит Исабаев проинформировал, что в І полугодии 2025 года привлечено 178 млрд тенге инвестиций (рост - 29,5%). Также он сообщил, что сформирован инвестиционный портфель на 2025-2027 годы из 128-ми проектов на 2,6 трлн тенге с созданием 10,6 тыс. рабочих мест.
"Запланировано строительство горно-обогатительного комбината, индустриального парка "Казахстанско-китайский международный промышленный город", завода по производству ветряных электростанций и международного грузопассажирского аэропорта",- сказано в сообщении.
Также Исабаев доложил о развитии АПК. По его словам, этом году в области планируется собрать 540 тыс. тонн свеклы и произвести 78 тыс. тонн сахара. Кроме того, аким доложил о состоянии транспортно-логистического и транзитного потенциала региона, реализации инфраструктурных проектов, газификации населенных пунктов, а также о строительстве и ремонте социальной инфраструктуры.
"Особое внимание было уделено туристической сфере. Продолжается работа по обновлению инфраструктуры побережья Алаколя, завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал.
В регионе продолжается обновление канализационных и электрических сетей, разработан генплан туристско-рекреационной зоны "Балхаш", завершена реконструкция автодороги Лепсы - побережье озера Балхаш, реализуется проект по строительству инженерной инфраструктуры", - сообщили в Акорде.
Кроме того, до конца 2025 года будет завершена реконструкция автодороги Алматы - Усть-Каменогорск - Лепсы - Актогай.
В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего развития сахарной отрасли, обеспечения жителей природным газом, а также принятия мер по совершенствованию туристской инфраструктуры и созданию комфортных условий для туристов.
Кроме того, Токаев поручил держать на контроле готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.
Напомним, в июле этого года глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.
Также в Национальной палате предпринимателей озвучили основные проблемы популярного курорта. А глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.
После этого вице-премьер Ермек Кошербаев после побережья Капшагайского водохранилища проверил зоны отдыха на озере Алаколь в области Жетісу.
Также сообщалось, что чиновников наказали за состояние курортных зон в Казахстане после критики Токаева.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2271303-tokaevu-dolozhili-o-stroitelstve-kazahstansko-kitayskogo-promyshlennogo-goroda/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах