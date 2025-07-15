Почему кричать на подчиненных - не эффективно, объяснил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге рассказал о своей манере руководить кабмином и отношению к критике, передает корреспондент NUR.KZ.

Олжас Бектенов отметил, что он критикует работу подчиненных.

"Просто я не считаю, что повышение голоса, разговор на высоких тонах - самый эффективный способ управления.

Все члены правительства, акимы регионов - люди, прошедшие огромную школу, ответственные. Совесть - лучший контролер. Человек если работает ответственно, он сам себя контролирует лучше, чем кто-либо может проконтролировать его.

Если руководитель не выполняет поставленные задачи, не справляется с объемом, он перестает быть руководителем. Разговор простой. Кричать, публично "порки" делать, считаю, неэффективно", - добавил он.

Олжас Бектенов признал, что выступает за конструктивную критику.

"На заседаниях правительства - я не соглашусь, что мы не критикуем. По делу, по факту, если кто-то допускает упущение (звучит критика - прим. ред.). Есть и непубличные мероприятия.

Конечно, возникают рабочие вопросы, когда высказывается критика. Достаточно жестко, по-разному бывает.

Считаю, в целом состав правительства работоспособный, выполняет задачи президента. Не без проблем - они будут. Но мы стараемся в силу возможностей их решать", - отметил он.

Напомним, недавно в Сети появилась информация и видео о том, что в области Абай полицейский стрелял в сотрудников из рогатки - началось служебное расследование.

Прошлой осенью министр обороны отчитал подчиненных за факты неуставных отношений в армии Казахстана.

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