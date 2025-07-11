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      "Начальник стрелял в сотрудников из рогатки": полицейского проверят в Казахстане (видео)

      Опубликовано:

      Полицейский стреляет из рогатки.
      Полицейский стреляет из рогатки. Кадр из видео: t.me/jagdaikz

      В Сети появилась информация и видео о том, что полицейский стрелял в сотрудников из рогатки - началось служебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

      В Telegram-аккаунте Jagdai опубликована информация, что начальник одного из отделов полиции стрелял из рогатки по подчиненным.

      "В Сети появилось видео, где начальник отдела полиции города Шар (область Абай) стреляет из рогатки по своим сотрудникам. На кадрах видно, как он с улыбкой "развлекается", называя это методом воспитания", - сказано в описании к видео.

      Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу полиции области Абай.

      "Инспекцией по личному составу Департамента полиции области Абай с выездом на место назначено проведение служебного расследование. По результатам проверки будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства", - ответили в ДП.

      Ранее в Сети распространилась информация о том, что полицейский применил табельное оружие в Щучинске из-за конфликта, произошедшего между нетрезвой парой.

      До этого в Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина в упор стрелял по отъезжающему автомобилю. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы задержали двух мужчин, у которых изъяли огнестрельное оружие.

      В Актобе сотрудник полиции по неосторожности ранил своего друга из табельного оружия. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудника полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.

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