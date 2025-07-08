Новую статью в уголовный кодекс предлагает ввести МСХ

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине разъяснил свое предложение ввести уголовную ответственность для недобросовестных дилеров мяса, передает NUR.KZ.

Айдарбек Сапаров отметил, что заразившийся в Атбасаре сибирской язвой скот не был на учете, и как итог - своевременно не вакцинирован.

"Сейчас мы будем усиливать контроль в этой сфере. Будет спрос с владельцев животных - так разводить скот нельзя. Отелилась корова - через 7 дней он должен будет поставить на учет теленка, бирку на уши повестить. Есть автоматическая система. Но некоторые пренебрегают этими требованиями.

Теперь поручение дано - провести подворовой обход и разъяснить требования: пока не было штрафов за отсутствие бирок, а теперь такие штрафы ужесточим, может быть, в два раза поднимем их размер. И будем привлекать к ответственности и не только владельцев, но и ветеринаров, которые там работают, так как они должны следить за вверенной территорией", - отметил он.

К слову, на сегодня размер штрафа за отсутствие регистрации животных составляет 30 тыс. тенге.

"Мы будем вести такую работу. Но не только владельцев (привлекать к ответственности - прим.ред.). Сейчас есть дилеры, которые скупают скот и продают на базарах - без бумаг и справок ветеринарных. Для них будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной ответственности. Планируем ввести в закон такую норму. Иначе никак. Надо ужесточать контроль в этой сфере. Ведь так можно нанести вред обществу, заразить большое количество людей", - заявил глава МСХ.

Поправки планируется ввести осенью, когда начнется очередная сессия парламента.

"Тогда видно будет - поддержат они или нет. Но работы по адмответствнености, наложению штрафов мы сейчас уже начнем", - резюмировал Айдарбек Сапаров.

Ранее в кулуарах парламента министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что несколько человек в Атбасарском районе заразились сибирской язвой. Глава Минздрава заверила, что источник инфекции установлен, все зараженное мясо было изъято.

Позже появились подробности. Сообщалось, что госпитализированы шесть человек, у троих подтвердился диагноз. Все шестеро на инфекционных койках являются жителями села Магдалиновка. Кроме того, трое пациентов - члены одной семьи. Предполагается, что первым заболел сельский скотник.

Недавно Министерство сельского хозяйства прокомментировало распространяющуюся в Сети информацию о завозе зараженного мяса и вспышке сибирской язвы на одном из рынков Астаны.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день ни в Астане, ни на рынках столицы, включая рынок "Әлем", не зафиксировано фактов поступления или реализации зараженной продукции. Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку.

Сегодня глава ведомства рассказал, как скот заразился сибирской язвой в Атбасаре.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.