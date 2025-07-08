Новую статью в уголовный кодекс предлагает ввести МСХ

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика

      Новую статью в уголовный кодекс предлагает ввести МСХ

      Опубликовано:

      Уголовный кодекс Казахстана лежит на столе
      Уголовный кодекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

      Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине разъяснил свое предложение ввести уголовную ответственность для недобросовестных дилеров мяса,  передает NUR.KZ.

      Айдарбек Сапаров отметил, что заразившийся в Атбасаре сибирской язвой скот не был на учете, и как итог - своевременно не вакцинирован.

      "Сейчас мы будем усиливать контроль в этой сфере. Будет спрос с владельцев животных - так разводить скот нельзя. Отелилась корова - через 7 дней он должен будет поставить на учет теленка, бирку на уши повестить. Есть автоматическая система. Но некоторые пренебрегают этими требованиями.

      Теперь поручение дано - провести подворовой обход и разъяснить требования: пока не было штрафов за отсутствие бирок, а теперь такие штрафы ужесточим, может быть, в два раза поднимем их размер. И будем привлекать к ответственности и не только владельцев, но и ветеринаров, которые там работают, так как они должны следить за вверенной территорией", - отметил он.

      К слову, на сегодня размер штрафа за отсутствие регистрации животных составляет 30 тыс. тенге.

      "Мы будем вести такую работу. Но не только владельцев (привлекать к ответственности - прим.ред.). Сейчас есть дилеры, которые скупают скот и продают на базарах - без бумаг и справок ветеринарных. Для них будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной ответственности. Планируем ввести в закон такую норму. Иначе никак. Надо ужесточать контроль в этой сфере. Ведь так можно нанести вред обществу, заразить большое количество людей", - заявил глава МСХ.

      Поправки планируется ввести осенью, когда начнется очередная сессия парламента.

      "Тогда видно будет - поддержат они или нет. Но работы по адмответствнености, наложению штрафов мы сейчас уже начнем", - резюмировал Айдарбек Сапаров.

      Ранее в кулуарах парламента министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что несколько человек в Атбасарском районе заразились сибирской язвой. Глава Минздрава заверила, что источник инфекции установлен, все зараженное мясо было изъято.

      Позже появились подробности. Сообщалось, что госпитализированы шесть человек, у троих подтвердился диагноз. Все шестеро на инфекционных койках являются жителями села Магдалиновка. Кроме того, трое пациентов - члены одной семьи. Предполагается, что первым заболел сельский скотник.

      Недавно Министерство сельского хозяйства прокомментировало распространяющуюся в Сети информацию о завозе зараженного мяса и вспышке сибирской язвы на одном из рынков Астаны.

      В сообщении говорится, что на сегодняшний день ни в Астане, ни на рынках столицы, включая рынок "Әлем", не зафиксировано фактов поступления или реализации зараженной продукции. Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку.

      Сегодня глава ведомства рассказал, как скот заразился сибирской язвой в Атбасаре.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.