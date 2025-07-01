Вспышка сибирской язвы в Акмолинской области: стали известны новые подробности

Вспышка сибирской язвы была зафиксирована в Акмолинской области - госпитализированы шесть человек, у троих подтвердился диагноз, передает сайт телеканала КТК.

Все шестеро на инфекционных койках являются жителями села Магдалиновка. Кроме того, трое пациентов - члены одной семьи. Предполагается, что первым заболел сельский скотник.

В настоящее время проводится спецрасследование - выясняются все подробности.

Санврачи заявили, что провели в очаге дезинфекцию, а также взяли все необходимые пробы. Специальную очистку провели и на местной скотобойне.

По информации телеканала, в селе около 350 голов скота, которые оказались в группе риска. За ними наблюдают, животным запрещено передвигаться.

Врачи рассказали о ситуации.

"На сегодня у нас шесть пациентов с сибирской язвой, из них три пациента с подтвержденным диагнозом сибирской язвы. У троих пациентов анализы еще в работе. Состояние стабильное, средней степени тяжести. Поначалу была температура до фебрильных цифр у двоих-троих пациентов. На сегодня на фоне антибактериальной терапии состояние стабилизировалось, температура нормализовалась", - заявила главный внештатный инфекционист Акмолинской области Сауле Жуматаева.

Источник: КТК.

Отметим, накануне в кулуарах парламента министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что несколько человек в Атбасарском районе заразились сибирской язвой.

Глава ведомства заверила, что источник инфекции установлен, все зараженное мясо было изъято.