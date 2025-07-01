Вспышка сибирской язвы в Акмолинской области: стали известны новые подробности
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Вспышка сибирской язвы была зафиксирована в Акмолинской области - госпитализированы шесть человек, у троих подтвердился диагноз, передает сайт телеканала КТК.
Все шестеро на инфекционных койках являются жителями села Магдалиновка. Кроме того, трое пациентов - члены одной семьи. Предполагается, что первым заболел сельский скотник.
В настоящее время проводится спецрасследование - выясняются все подробности.
Санврачи заявили, что провели в очаге дезинфекцию, а также взяли все необходимые пробы. Специальную очистку провели и на местной скотобойне.
По информации телеканала, в селе около 350 голов скота, которые оказались в группе риска. За ними наблюдают, животным запрещено передвигаться.
Врачи рассказали о ситуации.
"На сегодня у нас шесть пациентов с сибирской язвой, из них три пациента с подтвержденным диагнозом сибирской язвы. У троих пациентов анализы еще в работе. Состояние стабильное, средней степени тяжести. Поначалу была температура до фебрильных цифр у двоих-троих пациентов. На сегодня на фоне антибактериальной терапии состояние стабилизировалось, температура нормализовалась", - заявила главный внештатный инфекционист Акмолинской области Сауле Жуматаева.
Источник: КТК.
Отметим, накануне в кулуарах парламента министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что несколько человек в Атбасарском районе заразились сибирской язвой.
Глава ведомства заверила, что источник инфекции установлен, все зараженное мясо было изъято.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2261058-vspyshka-sibirskoy-yazvy-v-akmolinskoy-oblasti-stali-izvestny-novye-podrobnosti/
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