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    Здоровье

      Люди заразились сибирской язвой в Акмолинской области: ситуацию прокомментировали в Минздраве

      Опубликовано:

      Мужчина лежит в больнице
      Больница. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

      В кулуарах парламента министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что несколько человек в Атбасарском районе заразились сибирской язвой, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся. Вопрос у нас на контроле. Состояние пациентов - средней тяжести. Соответствующее лечение проводится. Подключены соответствующие органы для расследования данных фактов.

      Карантина там не будет. Есть определенные условия для объявления карантина. По данному очагу работа ведется", - пояснила глава Минздрава.

      Акмарал Альназарова также ответила на вопрос журналистов, может ли зараженное мясо попасть на торговые прилавки.

      "Оно изъято сегодня полностью. Работы ведутся со стороны МСХ (Министерства сельского хозяйства - прим. ред.) и Минздрава. Совместно это отрабатывается", - резюмировала она.

      На официальном сайте ВОЗ говорится, что сибирская язва - это заболевание, вызываемое спорообразующими бактериями Bacillus anthracis. Это зооноз (болезнь, передаваемая от животных к человеку), который поражает жвачных животных (таких как коровы, овцы и козы). Сибирская язва обычно не распространяется от животного к животному или от человека к человеку. 

      Напомним, в прошлом году в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы 4 случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного.

      Через несколько дней в селе был введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.

      Позже в селе Алматинской области у 11 человек подтвердилась сибирская язва. Всего, по последним данным, было госпитализировано 16 человек.

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