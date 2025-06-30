Люди заразились сибирской язвой в Акмолинской области: ситуацию прокомментировали в Минздраве

В кулуарах парламента министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что несколько человек в Атбасарском районе заразились сибирской язвой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся. Вопрос у нас на контроле. Состояние пациентов - средней тяжести. Соответствующее лечение проводится. Подключены соответствующие органы для расследования данных фактов.

Карантина там не будет. Есть определенные условия для объявления карантина. По данному очагу работа ведется", - пояснила глава Минздрава.

Акмарал Альназарова также ответила на вопрос журналистов, может ли зараженное мясо попасть на торговые прилавки.

"Оно изъято сегодня полностью. Работы ведутся со стороны МСХ (Министерства сельского хозяйства - прим. ред.) и Минздрава. Совместно это отрабатывается", - резюмировала она.

На официальном сайте ВОЗ говорится, что сибирская язва - это заболевание, вызываемое спорообразующими бактериями Bacillus anthracis. Это зооноз (болезнь, передаваемая от животных к человеку), который поражает жвачных животных (таких как коровы, овцы и козы). Сибирская язва обычно не распространяется от животного к животному или от человека к человеку.

Напомним, в прошлом году в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы 4 случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного.

Через несколько дней в селе был введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.

Позже в селе Алматинской области у 11 человек подтвердилась сибирская язва. Всего, по последним данным, было госпитализировано 16 человек.