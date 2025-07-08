Сибирская язва в Атбасаре: могло ли зараженное мясо попасть на прилавки Астаны

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине рассказал, как скот заразился сибирской язвой в Атбасаре, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что на прошлой неделе появилась информация - на столичном рынке "Алем" якобы продавали зараженное сибирской язвой мясо.

"В МСХ сразу опровергли данную информацию. Но хотелось бы знать, что делается для минимизации таких рисков. Вы в докладе сказали о необходимости ужесточения ответственности для недобросовестных поставщиков скота. Можете подробнее сказать, что имеется в виду?" - попросили они.

Айдарбек Сапаров подтвердил, что случай заражения домашнего скота опасной инфекцией произошел в Акмолинской области - в Атбасаре.

"В 7 км от села, в степи, пасли скот двух аулов. И там сперва 7, потом 3 - примерно 10 животных заразились сибирской язвой. Там есть инфекционное захоронение сибирской язвы, и там они пасли скот", - добавил министр.

По его словам, были вычислены владельцы, а больной скот уничтожен.

"С правоохранительными органами провели оперативную работу - установили, кто там был. На сегодня все лица установлены. Все под контролем, провели дезинфекционные работы, ввели карантин, место, где пасли скот, огородили и взяли под контроль. И там ввели карантин. В целом, работы все необходимые проведены.

Что касается мяса - возможно, они и выехали в город, но вовремя были все задержаны, мясо возвращено. В целом, работа по обеспечению безопасности в мясных магазинах и базарах проводится. Проба была взята и проведен лабораторный контроль - все, вплоть до дверной ручки, обработали. И сегодня есть результаты - они все отрицательные. Так что никаких рисков нет", - заверил глава МСХ.

Напомним, недавно Министерство сельского хозяйства прокомментировало распространяющуюся в Сети информацию о завозе зараженного мяса и вспышке сибирской язвы на одном из рынков Астаны.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день ни в Астане, ни на рынках столицы, включая рынок "Әлем", не зафиксировано фактов поступления или реализации зараженной продукции. Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку.

Ранее в кулуарах парламента министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что несколько человек в Атбасарском районе заразились сибирской язвой. Глава Минздрава заверила, что источник инфекции установлен, все зараженное мясо было изъято.

Позже появились подробности. Сообщалось, что госпитализированы шесть человек, у троих подтвердился диагноз. Все шестеро на инфекционных койках являются жителями села Магдалиновка. Кроме того, трое пациентов - члены одной семьи. Предполагается, что первым заболел сельский скотник.

Добавим, на официальном сайте ВОЗ говорится, что сибирская язва - это заболевание, вызываемое спорообразующими бактериями Bacillus anthracis. Это зооноз (болезнь, передаваемая от животных к человеку), который поражает жвачных животных (таких как коровы, овцы и козы). Сибирская язва обычно не распространяется от животного к животному или от человека к человеку.

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