На сообщения о зараженном мясе на рынке Астаны отреагировали в Минсельхозе

Министерство сельского хозяйства прокомментировало распространяющуюся в Сети информацию о завозе зараженного мяса и вспышке сибирской язвы на одном из рынков Астаны, передает NUR.KZ.

"Информация о зараженном мясе в Астане - не соответствует действительности. Ситуация полностью под контролем", - сообщило ведомство в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день ни в Астане, ни на рынках столицы, включая рынок "Әлем", не зафиксировано фактов поступления или реализации зараженной продукции. Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку.

Поводов для беспокойства нет, заверили также в Комитете ветеринарного контроля и надзора.

"В Атбасарском районе, где ранее регистрировались единичные случаи заболевания среди животных, уже завершена комплексная дезинфекция. Потенциально опасная продукция изъята и утилизирована в полном соответствии с санитарными нормами. Жители проходят медицинские осмотры", - добавили в ведомстве.

Граждан призвали доверять только официальным источникам - Министерству сельского хозяйства и Комитету ветеринарного контроля и надзора. Распространение ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Напомним, недавно в кулуарах парламента министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что несколько человек в Атбасарском районе заразились сибирской язвой. Глава Минздрава заверила, что источник инфекции установлен, все зараженное мясо было изъято.

Позже появились подробности. Сообщалось, что госпитализированы шесть человек, у троих подтвердился диагноз. Все шестеро на инфекционных койках являются жителями села Магдалиновка. Кроме того, трое пациентов - члены одной семьи. Предполагается, что первым заболел сельский скотник.

В настоящее время проводится спецрасследование - выясняются все подробности.