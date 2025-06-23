Токаев поручил остановить бесконтрольный оборот SIM-карт

Сегодня, 23 июня, выступая на коллегии правоохранительных органов, Касым-Жомарт Токаев высказался о росте случаев телефонного и интернет-мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Отдельно остановлюсь на профилактике интернет- и телефонных мошенничеств, рост которых наблюдается во всем мире. Зачастую эти преступления совершаются хорошо организованными преступными группами, действующими из-за рубежа, что существенно усложняет их расследование. Поэтому превентивная работа здесь обретает особое значение", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в прошлом году на базе Национального банка был создан современный антифрод-центр, который выявляет и блокирует сомнительные операции.

Кроме того, внедряется солидарную ответственность банков и сотовых операторов за мошенничество с использованием их инфраструктуры.

Отмечается, что крайне важно обеспечить надежную защиту персональных данных граждан.

"Для повышения финансовой грамотности населения, формирования в обществе иммунитета к мошенническим схемам предстоит усилить совместную работу с депутатами всех уровней.

Еще одна серьезная проблема - мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег. Наши граждане передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждения, не задумываясь о серьезных последствиях таких действий.

За минувшие полтора года в эту деятельность вовлечено 50 тысяч человек, большая часть из которых, к сожалению, - молодежь. Ситуация требует принятия безотлагательных мер. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками следует выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов.

Данный вопрос неразрывно связан с бесконтрольным оборотом сим-карт. Только в этом году выявлено почти 100 тысяч фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях", - заявил президент и поручил правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу сим-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение.

Напомним, сегодня Токаев выступил на коллегии правоохранительных органов. Президент призвал работников правоохранительных органов быть готовыми к преобразованиям.

Касым-Жомарт Токаев высказался о наркомании среди молодежи и семейно-бытовом насилии, и отметил, что амнистия в Казахстане к 30-летию Конституции - разовая мера, а не системное решение.

Также стало известно, что президент поручил Совбезу проанализировать работу казахстанских полицейских.