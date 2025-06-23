Токаев: Правоохранительным органам нужно быть готовыми к глубоким преобразованиям

Выступая на расширенной коллегии правоохранительных органов, президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укрепить потенциал всей системы правопорядка, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Принимаются системные меры для борьбы с коррупцией. По моему поручению средства, изъятые по решению судов у коррупционеров, направляются на строительство школ. Всего за три года свыше 150 млрд тенге передано на возведение 89 школ. 61 школа введена в эксплуатацию.

Между тем, в новых политических и социально-экономических условиях задача эффективного противодействия коррупции требует новых подходов. Мы целенаправленно укрепляем потенциал индустрии гостеприимства, развиваем туризм и уделяем большое внимание обеспечению безопасности наших зарубежных гостей", - говорит президент.

Он добавил, что сегодня каждый турист при въезде в Казахстан вместе с памяткой по безопасности получает в аэропорту новую сим-карту с базовым интернет-пакетом и доступом к мобильной связи.

"Наша общая задача – сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Способность защищать права и свободы граждан, поддерживать спокойствие и порядок в стране становится ключевым фактором благополучия и успешного развития любой нации.

Поэтому Казахстан должен укрепить потенциал всей системы правопорядка и упрочить свой статус государства, вносящего существенную лепту в обеспечение безопасности в регионе.

Правоохранительным органам нужно быть готовыми к глубоким преобразованиям. Усилия ответственных органов должны быть продуманными, согласованными и ориентированными на реальное изменение ситуации", - добавил глава государства.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев высказался о борьбе с семейно-бытовым насилием. По словам президента, важная задача - борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей.