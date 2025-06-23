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    Политика

      Токаев назвал защиту женщин и детей одной из приоритетных задач государства

      Опубликовано:

      Женщина с ребенком
      Ребенок с мамой. Иллюстративное фото: MaximFesenko/Getty Images

      Сегодня, 23 июня, выступая на коллегии правоохранительных органов, Касым-Жомарт Токаев высказался о борьбе с семейно-бытовым насилием, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По словам президента, важная задача - борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей. Для ее решения предприняты решительные законодательные и институциональные шаги, отметил Токаев.

      "Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30%.

      В целом, за последние 5 лет вдвое снизилось число преступлений, посягающих на права женщин. Самое главное, меняется общественное сознание.

      Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку", - сказал президент.

      Он добавил, что в стране разрабатывается специальная программа "Дети Казахстана", в которую войдут все существующие и новые механизмы защиты интересов подрастающего поколения.

      Проводится большая комплексная работа по противодействую наркомании и наркобизнесу. Только за текущий год ликвидировано 83 нарколаборатории, а количество изъятых из оборота веществ увеличилось на 84%. Ужесточено наказание за производство наркотических средств вплоть до пожизненного заключения.

      "Однако работа в данной сфере еще не завершена в полной мере, имеются существенные недочеты, нерешенные вопросы, которые угрожают безопасности и стабильности страны. Самая опасная тенденция, волнующая все общество, - распространение наркомании среди молодежи. Это серьезнейшая проблема, которую нельзя игнорировать.

      В Казахстане сформирована эффективная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, которая соответствует передовым международным стандартам. С 2019 года доля теневой экономики в ВВП снизилась с 23 до 16 процентов. Но пока уровень достаточно высокий. Государство поддерживает и защищает ответственных и добропорядочных предпринимателей.

      По моему специальному поручению Генеральная прокуратура сопровождает сотни инфраструктурных проектов с иностранным участием на общую сумму 34 триллиона тенге. Однако проблема безосновательного уголовного преследования национального бизнеса полностью не решена. Генеральной прокуратуре следует продолжить работу", - заявил президент.

      Напомним, сегодня Токаев выступил на коллегии правоохранительных органов. Касым-Жомарт Токаев сообщил о росте случаев телефонного и интернет-мошенничества и поручил остановить бесконтрольный оборот SIM-карт.

      Также он призвал работников правоохранительных органов быть готовыми к преобразованиям и заявил, что поручил Совбезу проанализировать работу казахстанских полицейских.

      Еще президент высказался об амнистии в Казахстане к 30-летию Конституции, отметив, что это разовая мера, а не системное решение.

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