Токаев поручил Совбезу проанализировать работу казахстанских полицейских

Сегодня, 23 июня, выступая на коллегии правоохранительных органов, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что поручил провести анализ их деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Конечно, нельзя утверждать, что в работе правоохранительных органов нет ошибок и недочетов. Однако не стоит и видеть ситуацию исключительно в черных красках. Наша общая обязанность, наш гражданский долг - сплоченно и самоотверженно трудиться во имя развития страны. Казахстан должен стать безопасным государством, в котором торжествуют Закон и Порядок.

Мною дано поручение администрации президента и Совету безопасности в течение одной недели провести анализ деятельности правоохранительных органов, в котором будут открыто показаны все недостатки и предложены пути решения проблем.

Это очень важная работа, которая найдет свое продолжение. В заключение вновь подчеркну, наш главный постулат - "Закон и Порядок". Желаю успехов в вашей работе!" - сказал президент.

Напомним, сегодня Токаев выступил на коллегии правоохранительных органов. Касым-Жомарт Токаев высказался о наркомании среди молодежи и семейно-бытовом насилии.

Кроме того, президент сообщил о росте случаев телефонного и интернет-мошенничества.

Также он призвал работников правоохранительных органов быть готовыми к преобразованиям.