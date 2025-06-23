Токаев поручил Совбезу проанализировать работу казахстанских полицейских
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Сегодня, 23 июня, выступая на коллегии правоохранительных органов, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что поручил провести анализ их деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Конечно, нельзя утверждать, что в работе правоохранительных органов нет ошибок и недочетов. Однако не стоит и видеть ситуацию исключительно в черных красках. Наша общая обязанность, наш гражданский долг - сплоченно и самоотверженно трудиться во имя развития страны. Казахстан должен стать безопасным государством, в котором торжествуют Закон и Порядок.
Мною дано поручение администрации президента и Совету безопасности в течение одной недели провести анализ деятельности правоохранительных органов, в котором будут открыто показаны все недостатки и предложены пути решения проблем.
Это очень важная работа, которая найдет свое продолжение. В заключение вновь подчеркну, наш главный постулат - "Закон и Порядок". Желаю успехов в вашей работе!" - сказал президент.
Напомним, сегодня Токаев выступил на коллегии правоохранительных органов. Касым-Жомарт Токаев высказался о наркомании среди молодежи и семейно-бытовом насилии.
Кроме того, президент сообщил о росте случаев телефонного и интернет-мошенничества.
Также он призвал работников правоохранительных органов быть готовыми к преобразованиям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2258556-tokaev-poruchil-sovbezu-proanalizirovat-rabotu-kazahstanskih-policeyskih/
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