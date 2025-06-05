"Жена ведет семейный бюджет": глава Нацбанка заявил, что женщины лучше управляют деньгами

На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова спросили, как в его семье распределяется семейный бюджет, и заметил ли он повышение цен на продукты, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее такой же вопрос журналисты задавали зампредседателя Нацбанка Берику Шолпанкулову - он ответил, что вопросом закупа для семьи занимается супруга, и он не следит за ее тратами.

Глава НБК Тимур Сулейменов ответил, что он "недалеко ушел" - в его семье за закуп продуктов также отвечает жена.

"Большую часть семейного бюджета ведет, естественно, супруга, потому что она, во-первых, в декрете, у нее больше времени. Она лучше разбирается во всех этих вопросах: где купить, что купить, как это сделать дешевле, быстрее съездить или онлайн заказать. И на мой взгляд, честно говоря, это не свойство чиновников, это свойство, наверное, в целом нашего менталитета, наверное, сложившейся ситуации, когда женщина ведет хозяйство во всем понимании этого слова. И это нормально, я считаю", - ответил Сулейменов.

Его также спросили, стоит ли тогда поставить во главе банка женщину, если женщины лучше распределяют деньги.

"Женщины во всем могут быть как минимум равны, а во многом могут превосходить - в том числе и в вопросах управления финансами", - пояснил глава Нацбанка.

Журналисты спросили, не боится ли глава НБК, что его ответ про супругу воспримут как сексистский.

"Я же не даю оценки, как это должно быть, или как это будет в будущем. Оно так сложилось в нашем обществе. Можно по-разному относиться, но оно сложилось именно так, и так в большинстве семей нашего общества, и в моей конкретно семье. Поэтому я бы хотел свою семью в данном случае уберечь от различных публичных высказываний и так далее. У нас так сложилось, у других по-другому. Вот, Алия Меирбековна управляет резервами государства в размере 150 млрд долларов. Она отвечает за Национальный фонд, ЕНПФ, ФОМС и так далее. Поэтому это говорит о том, что все мы равны и каждый может проявить себя там, где хочет", - ответил Тимур Сулейменов.

Напомним, сегодня также глава Нацбанка рассказал, что будет делаться для снижения инфляции в Казахстане. Тимур Сулейменов отметил, что с правительством ведется работа по ряду направлений. Прежде всего важен переход фискальной политики к более стабильному контрциклическому курсу.

Его также спросили, может ли рубль вновь стоить по 5 тенге, как это было долгое время, и какой "комфортный" курс рубля для Казахстана.

Еще Сулейменов сообщил о планах сохранить нынешнюю базовую ставку в 16,5% до конца 2025 года.