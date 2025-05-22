"Я не слежу, сколько супруга тратит": замглавы Нацбанка заявил, что не ходит по магазинам

На брифинге Нацбанка зампредседателя Берика Шолпанкулова спросили, не удивляют ли его цены на продукты в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

У зампредседателя спросили, когда он последний раз закупался продуктами, и знает ли он нынешние цены.

"Не могу сказать в связи с тем, что домашними процессами занимается супруга. Я не хожу по магазинам, у супруги дубликат моей карточки, я даже не слежу, сколько она тратит", - ответил Берик Шолпанкулов.

Напомним, сегодня Берик Шолпанкулов также рассказал о развитии и регулировании рынка цифровых активов в Казахстане. Он сообщил, что Нацбанк начнет регулировать криптовалюту в Казахстане.

Также сегодня директор департамента платежных систем НБ Ерлан Ашыкбеков сообщил о введении в Казахстане провайдеров услуг по обмену криптовалют.

А советник председателя Бинур Жаленов рассказал, когда между банками Казахстана появится перевод средств по номеру телефона и оплата по QR.