Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я не слежу, сколько супруга тратит": замглавы Нацбанка заявил, что не ходит по магазинам

Опубликовано:

Берик Шолпанкулов
Берик Шолпанкулов. Кадр из видео: youtube.com/@nationalbank_kz

На брифинге Нацбанка зампредседателя Берика Шолпанкулова спросили, не удивляют ли его цены на продукты в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

У зампредседателя спросили, когда он последний раз закупался продуктами, и знает ли он нынешние цены.

"Не могу сказать в связи с тем, что домашними процессами занимается супруга. Я не хожу по магазинам, у супруги дубликат моей карточки, я даже не слежу, сколько она тратит", - ответил Берик Шолпанкулов.

Напомним, сегодня Берик Шолпанкулов также рассказал о развитии и регулировании рынка цифровых активов в Казахстане. Он сообщил, что Нацбанк начнет регулировать криптовалюту в Казахстане.

Также сегодня директор департамента платежных систем НБ Ерлан Ашыкбеков сообщил о введении в Казахстане провайдеров услуг по обмену криптовалют.

А советник председателя Бинур Жаленов рассказал, когда между банками Казахстана появится перевод средств по номеру телефона и оплата по QR.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2247723-ya-ne-slezhu-skolko-supruga-tratit-zamglavy-nacbanka-zayavil-chto-ne-hodit-po-magazinam/