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"Мы проявили крайнюю жестокость": Балаева о слухах про смерть Сары Назарбаевой

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Сара Назарбаева
Сара Назарбаева. Фото: Bobek.kz

Министр культуры и информации РК Аида Балаева в кулуарах Акорды прокомментировала распространившиеся ранее в Сети слухи о смерти Сары Назарбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мне кажется, мы проявили крайнюю жестокость по отношению к человеку, который находится на лечении. Если честно, я конкретно не знаю, потому что это касается личной жизни человека, ее семьи.

Понятно, что это семья первого президента, но то, что, распространили информацию о смерти, это очень жестоко. Информацию опроверг пресс-секретарь, и правильно сделал, потому что всегда нужно доверять достоверной информации", - сказала Аида Балаева.

Отметим, Сара Алпысовна Назарбаева родилась в феврале 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году стала супругой Нурсултана Назарбаева.

На официальном сайте первого президента РК говорится, что она является основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда "Бобек" - основан в 1992 году.

В 1994 году стала президентом фонда "SOS - детские деревни Казахстана", а в 1999-м - председателем попечительского совета благотворительного фонда "Демография".

В 2010 году удостоилась награды Международного фонда SOS Kinderdorf International - "Золотого кольца", которое вручается женщинам, посвятившим свою жизнь детям из детских деревень SOS Kinderdorf.

Ранее, в середине мая, в Казнете появилась информация о том, что на 85-м году жизни ушла Сара Назарбаева - первая супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Однако в тот же день пресс-секретарь первого президента опроверг эти слухи, сообщив, что она проходит лечение.

До этого в Сети уже курсировала информация о болезни Сары Назарбаевой.

К слову, слухи о смерти экс-первой леди Казахстана появлялись и в конце 2024 года. Тогда пресс-секретарь Назарбаева тоже опровергал эту информацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2250546-my-proyavili-kraynyuyu-zhestokost-balaeva-o-sluhah-pro-smert-sary-nazarbaevoy/