"Буду регулярно выходить в районы": новый аким Алматы рассказал о своих планах на город

Новый аким Алматы Дархан Сатыбалды обозначил ключевые принципы своей работы. В своем первом обращении он заявил, что будет лично выходить в дворы и рынки, передает NUR.KZ.

Он поблагодарил президента за доверие и пообещал строить управление городом на основе открытости и диалога с жителями.

"Алматы - это не только крупнейший мегаполис страны, но и культурный, экономический, научный и образовательный центр. Это город с богатой историей, особым духом и большими возможностями. Вместе с тем, город сталкивается с рядом вызовов. Это прежде всего, экологические проблемы, транспортная загруженность, вопросы качественного и стабильного водоснабжения, износ инженерных сетей, точечная застройка. Перед нами стоят задачи, от которых зависит дальнейшее устойчивое развитие города и качество жизни каждого алматинца", - заявил он.

Сатыбалды отметил, что его работа будет основываться на нескольких ключевых приоритетах:

Развитие транспортной системы и улучшение экологии

Комфорт и безопасность жителей

Устойчивое развитие экономики и поддержка предпринимательства.

Он пообещал наладить постоянный диалог с жителями и строить политику города на основе доверия и открытости.

"Одним из моих главных принципов в управлении станет открытость местных исполнительных органов и постоянный диалог с жителями.

В условиях стремительно развивающегося мегаполиса только через обратную связь, доверие и участие граждан можно выстраивать устойчивую и справедливую городскую политику.

Поэтому я буду регулярно выходить в районы - не на заранее подготовленные маршруты, а во дворы, школы, рынки и улицы, туда, где живет настоящий Алматы.

Я обязуюсь обеспечить реализацию концепции “Слышащего государства” путем регулярного диалога с жителями и прозрачности принимаемых решений в развитии города", - заявил новый аким Алматы.

Напомним, сегодня состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили его кандидатуру.

Премьер-министр Олжас Бектенов уже представил активу Алматы нового акима города Дархана Сатыбалды. На встрече он озвучил приоритетные задачи, поставленные главой государства перед новым руководством мегаполиса.

Отметим, что до этого Сатыбалды возглавлял Туркестанскую область. Ранее он также работал в Администрации Президента, Министерстве иностранных дел и занимал дипломатические посты за рубежом.

Подробнее о том, что известно о новом акиме Алматы, читайте здесь.

Сегодня же Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ также подписал президент. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.